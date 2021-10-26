年底4項公投即將登場，國民黨卯足全力備戰，台北市議員、國民黨副秘書長羅智強26日說，歷經數百場風吹日曬的街頭演講，總算來到12月18日投票日，這天將是公投的最後一哩路，他將自本周六、30日開始，與黨內夥伴發起「決戰！夜宿凱道49天」活動，提醒府內裝睡的人，民主國家應由人民當家作主。

今年底4項公投案即將於12月18日投票，分別為國民黨所提的「反萊豬」公投、「公投綁大選」公投，和多個環團聯合提出的「珍愛藻礁」公投，以及擁核團體所提的「重啟核四」公投。

羅智強稍早以「決戰！夜宿凱道49天」為題發文，內容談到自去年8月開始，這1年多的時間，他從催生公投綁大選公投、反萊豬公投，到騎摩托車、騎腳踏車環島，力拚2項公投連署，再加上數百場風吹日曬雨零的街頭演講，全力以赴的宣傳公投，「而現在，1218，將是公投的最後一哩路。」

羅智強說，他將從這周六、10月30日起，結合黨內的同志夥伴，風雨無阻地夜宿凱道49天，期間會透過直播評論、清晨繞行總統府及府前升旗等活動，提醒府內裝睡的人，民主國家應是人民當家作主，當政府的政策違反民意時，就必須讓人民自己做決定。

羅也和支持者喊話，表示眾人可看直播或到現場加油打氣，但無論在哪裡，大家都要齊心齊力堅持49天，累積更大能量，「1218算總帳，四大公投教訓民進黨」，也對蠻橫又失能的蔡政府投下不信任票。