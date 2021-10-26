現年22歲的AV女優小倉由菜外型甜美、作風大膽，4年前一出道就引發關注，還被譽為「暗黑界最強新人」，更曾客串Netflix限制級戲劇《AV帝王》，最近她在社群網站PO出泡澡照片，全裸又不過度鹹濕的養眼畫面，讓粉絲看了快噴鼻血。

小倉由菜日前在IG曬出一張泡澡照，只見她紮起頭髮，一絲不掛地泡在浴缸裡，並趴在池邊，對著鏡頭露出甜美笑容，加上一雙水靈大眼放電，讓粉絲都招架不了，尤其她全身赤裸露出大片白皙肌膚，卻又巧妙遮住胴體，苗條腰線在水中若隱若現，飽滿半球也隱隱浸在水面上，清純又性感的撩人魅力，吸引大批粉絲暴動留言「想要一起泡澡」、「世界最可愛」。

日本AV界日前爆發無碼A片外流事件，小倉由菜的作品也傳是其中之一，當時有網友故意私訊她「無碼最棒了」，小倉由菜即把對話貼到IG限時動態，並回覆「是這樣嗎？那請你把（外流的）網址給我吧」，文末還附上微笑、愛心的表情符號，展現高EQ淡定回應。

而小倉由菜日前也陷入夯劇《魷魚遊戲》的熱潮，特地換上綠色運動服扮演劇中參賽者，可她外套上的編號「1919」卻引起韓網抨擊，由於1919年正好是發生朝鮮日佔時期爆發獨立運動「三一運動」的年份，當時有許多日本警察不人道鎮壓朝鮮人，因此不少韓網友認為被冒犯。

對此，小倉由菜解釋是因為韓文「1919」的發音和日文謎片中AV女優會喊的「一咕一咕」相似，強調絕沒有要詆毀韓國人，為自己思慮不周觸碰到敏感神經向韓網友道歉。