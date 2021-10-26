總統出席「台灣玉山科技協會20周年慶祝大會」，並致詞(總統府提供)

總統出席「台灣玉山科技協會20周年慶祝大會」，並致詞(總統府提供)

蔡英文總統今晚表示，面對疫後經濟，為了維持既有優勢，政府將從3個面向尋求更多的突破，持續加速產業創新升級、加強供應鏈韌性，並深化國際經貿合作，希望業界與政府攜手合作，把臺灣累積的產學研能量串聯起來，讓臺灣的高科技產業繼續發光發熱。

台灣玉山科技協會今晚舉行20周年慶祝大會，總統府秘書長李大維、全球暨台灣玉山科技協會理事長李紀珠、台積電創辦人張忠謀、桃園市長鄭文燦、美國在台協會台北辦事處處長孫曉雅與英國在台辦事處代表鄧元翰也都出席。

蔡英文致詞時表示，高科技是臺灣的關鍵產業，也是我們經濟的命脈。過去一年多來，即使疫情的挑戰很嚴峻，但業界朋友跟政府一起努力，穩住了臺灣的經濟。主計總處也在8月上修今年的經濟成長率，預期將達到5.88％。

她說，我們不僅在經濟表現上有不錯的成績，全球對晶片半導體的需求，也讓臺灣的高科技能力，尤其是高階製造的技術、人才和產業鏈，成為國際注目的焦點。

面對疫後經濟，為了維持既有優勢，蔡英文指出，政府將從3個面向尋求更多的突破。在加速產業創新升級方面，政府正全力發展「六大核心戰略產業」，導入AI、5G等前瞻科技，協助產業升級轉型，把臺灣打造成「高科技研發」、「亞洲高階製造」、「半導體先進製程」以及「綠能發展」中心。

在加強供應鏈韌性方面，她說，為了因應全球供應鏈重組，這幾年來，政府大力推動「投資臺灣三大方案」，截至今年9月底，已經帶動上千家廠商、超過1.3兆元的資金，回臺投資。同時，我們也積極發展電動車、5G、綠電和再生能源產業，為國內經濟注入新的動能。

在深化國際經貿合作上，蔡英文表示，政府也做了許多努力。今年，臺美「貿易暨投資架構協定」（TIFA）復談，臺灣也已經申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。在跟國際接軌的同時，我們也逐步落實對資安和智慧財產權的保護，打造能被世界信賴的資安產業鏈，確保臺灣在全球的競爭優勢。

她強調，臺灣高科技產業在業界朋友共同努力下，已經在國際上取得關鍵地位，展望未來，讓我們繼續攜手合作，把臺灣累積的產學研能量串聯起來，讓臺灣的高科技產業繼續在國際上發光發熱。