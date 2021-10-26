風光入圍金馬獎11項大獎且將代表台灣出征角逐奧斯卡最佳國際電影的《瀑布》，是導演鍾孟宏最溫柔有力、最貼近一般觀眾的作品，口碑如瀑布水花般炸開，果然吸引許多影迷搶先看，許多觀眾劇情感染到淚流滿面，26日公佈電影首支花絮，可以見到王淨自然的演出，從叛逆的高中生轉變為撐起全家的貼心女兒，鍾導說：「王淨的好，有種我撿到的感覺，太幸運了。」

有一場戲她需要去醫院找媽媽，一靠近就難過的落下淚來，鍾導覺得王淨這場表現非常動人，演出極為出色，「我當時看到她的演出，立刻檢查是不是有完美的拍到。」王淨回憶那場在醫院的戲，鏡頭的後面有位病人，應該不清楚有劇組在拍攝，遠遠的，很開心的朝她揮揮手，讓她當下立刻紅了眼眶，更流下真情的眼淚，鍾導都忍不住拍拍她，比了個讚給她。後來才知道，其實劇組有清場，那位也是劇組找來的演員，因為太逼真了，讓王淨一秒入戲。

有一幕是她和爸爸李李仁在公園談判的戲，更讓鍾導流下男子漢的眼淚，「王淨是會讓人覺得全天下的父母都會想要這個女兒，很可愛、很sweet。」鍾導表示導戲時很少會被劇情影響而流淚，「王淨的演出讓我在現場哭了。」賈靜雯也說：「電影中的女兒，真的會讓我覺得很心疼，王淨的眼神，可以給我很多想法。」鍾導回憶拍攝當時：「那個鏡頭讓我哭到，每次看到都還是會受不了。」

王淨表示在國中時也經歷過父母離異的狀況，「所以我會去想如果這件事發生在我身上，我會怎麼去做。」她對角色的理解深入，「角色經歷到家中的巨變，尤其是我的媽媽不是我的媽媽。」展現收放自如的成熟演出，「鍾導的劇本每一場都很好哭，但當時我想的不是我要怎麼哭，而是我要怎麼不哭？」該片29日正式上映。