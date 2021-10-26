韓國35歲男星金宣虎被前女友崔英雅毀滅式分手舉動，抖出他逼墮胎的惡行，讓他在綜藝《兩天一夜》、電視劇《海岸村恰恰恰》中的溫暖形象，一夕崩壞，他隨後也發聲道歉；沒料到才幾天風向大逆轉，韓媒Dispatch爆出崔英雅說謊成性，前娛樂記者李鎮浩更釋出崔英雅和小開前夫錄音檔，透露兩人離婚原因是她帶3名男子回家激戰，監視器全都拍下。

金宣虎出道多年一直沒有代表作，直到去年在韓劇《Start-Up：我的新創時代》演男二才開始受討論，又在今年主演夯劇《海岸村恰恰恰》，劇中暖男形象讓一票觀眾搶當「金太太」，人氣飆升；但在《海岸村恰恰恰》播出完結篇當天，金宣虎前女友崔英雅爆料自己被他逼墮胎，私下更對導演和同劇演員謾罵，和螢幕前形象大不同，完全是雙面人。

韓國前娛樂記者李鎮浩爆料，崔英雅的前夫說過兩人打離婚官司時，她就帶3男回家激戰。(圖/ 摘自李鎮浩YouTube)

而逼墮胎事件馬上在網路上吵得沸沸揚揚，金宣虎沉默許久才發布道歉聲明，儘管他已認錯道歉，卻還是很多網友不買帳，認為他就是個渣男；但才沒幾天事件風向大翻盤，韓媒Dispatch看不下去崔英雅說謊成性，指出她許多言論都是扭曲事實。

另外韓國前娛樂記者李鎮浩也特地開直播，聊金宣虎和崔英雅的事情，並公開崔英雅小開前夫曾在Podcast上說兩人離婚原因的錄音檔，前夫說和崔英雅還在打離婚官司時，她不讓自己進去原本的家，直到某天回家收拾行李，注意到家裡居然裝了監視器，沒想到監視器錄到她帶3名男子回家，發生性關係全程都被錄下。