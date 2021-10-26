台灣補教名師張旭在成人網站《Pornhub》創立頻道教微積分，累積觀看近170萬次，據傳已為他賺進750萬，該頻道也成為Pornhub少見官方認證的教育頻道；張旭受訪指出，他起初是想避開YouTube大戰場，才鎖定成人網站，如今順利行銷他的品牌，能有如此大獲利也是可預見的，頻道預計12月底將會大改版。

張旭用「changhsumath666」的帳號，在成人網站《Pornhub》教微積分，他在頻道的個人簡介上寫道「Pornhub最大華人微積分教學頻道，身高170公分，感情狀態非單身」，訂閱人數已超過6千，226部影片，總觀看數近170萬次；臉書《U-ACG》表示，張旭於2021年通過了Pornhub認證，成為官方認證的教育頻道，大讚「在某種意義上也是正港台灣之光」。

張旭在頻道的個人簡介上寫道「Pornhub最大華人微積分教學頻道」。(圖/截自Pornhub官網)

據三立新聞網報導，張旭受訪表示，因為在YouTube有太多同性質影片，因此才會與團隊鎖定在《Pornhub》，日前網站大肆刪除素人影片，連他的頻道也被刪除，所幸後來取得網站認證，才讓頻道起死回生；他說會來看影片的觀眾大多認為影片很有趣，進而對「張旭」這品牌留下印象，民眾若真的因此對微積分產生興趣，就會到連結觀看付費課程。

張旭說，外傳他靠著Pornhub頻道年收入高達750萬元，其實這金額是所有頻道的收益加總，但坦言有這樣的獲利是可預見的，他也預告頻道將在今年12月做改版，要網友們拭目以待。