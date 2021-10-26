日本首相岸田文雄在《Hanada》雜誌12月刊的訪談文章中，表示有意在擔任自民黨總裁期間實現修改《憲法》。據共同社26日報導，岸田還主張對中國採取「毅然」措施。在眾院選舉的街頭演說中，岸田基本未提及修憲和對中政策，該訪談似乎意在向保守選民做宣傳。

有關新設緊急事態條款以及把自衛隊寫入《憲法》第九條等自民黨修憲草案4項目，岸田明確表示「必須切實修改」。他也介紹自己與中國國家主席習近平通電話時，提出了尖閣諸島（釣魚台列嶼）局勢等話題，強調稱「對中國，我也一步不退讓」。

圍繞新冠病毒在《感染症法》上的定位，岸田表示有意把危險度處於5個階段中第2高的「相當於第2類」的目前分類，在今後加以放寬。他指出，並不是把新冠病毒變更為季節性流感等的「第5類」，而是「想方設法根據情況變化靈活應對」。

在《WiLL》雜誌12月刊的訪談文章中，岸田亦就修憲和對中政策展示了同樣看法。

本月8日，岸田與習近平舉行了約30分鐘的電話會談，這也是中日領導人時隔一年多首次通話。據日本NHK網站報導，岸田對記者透露，他在會談中提及關於尖閣諸島的問題，以及香港和新疆維吾爾自治區的問題。

岸田表示：「日中兩國之間，正因為是鄰國，才存在著各種各樣的問題，我們應該主張的就要鮮明地主張，與此同時，也要根據今天的會談，今後也將與習主席進行坦率的討論。」

日媒援引消息人士透露，岸田在會談中亦提到台灣問題，傳達了日本重視台海和平穩定的立場。

但據新華社報導，習近平敦促日方「妥善處理歷史、涉台等重大敏感問題，管控好分歧」。共同社指出，美日等國對中方加強對台軍事壓力提高了警惕，習近平的說法似乎意在制約日方。