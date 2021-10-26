電商的年度盛事雙11購物節終於要來了！蝦皮購物今年也率先為「11.11最強購物節」推出暖身開跑活動，不僅從即日起就祭出年度三重最狂優惠，包括每人可領高達11張全站0元免運券，早鳥預領還可以天天抽蘋果新機iPhone 13，還有機會再抽PS5、AirPods Pro等人氣禮物。而今年更隆重其事，特別邀請了天后張惠妹擔任活動大使，把經典神曲《三天三夜》改編成蝦皮購物版無敵洗腦歌，邀請大家一起三天三夜購物不停歇。

蝦皮購物「11.11最強購物節」推出IRIS OHYAMA 攜帶式充電吸塵器優惠，原價3599元，明日（27日）限定優惠價1999元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「11.11最強購物節」推出雅漾舒護活泉水買大送大（300ml＋300ml）優惠，原價1300元，明日（27日）限定優惠價650元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物在「11.11最強購物節」就推出了三重優惠，首先即日起即可開領人人有份的全站0元免運券，包括2張在雙11當天凌晨0點到2點期間使用，以及9張當天全日皆可使用的免運券以外，11月10日前早鳥預領免運券更有「先用先贏」1111蝦幣回饋券，蝦幣回饋券將於雙11當天自動歸戶，另外玩蝦皮寶箱遊戲再加碼抽23台iPhone 13天天送，還有機會獲得現在還是有錢也買不到的PS5、人氣的Air Pods Pro、活動大使張惠妹的精選專輯等禮物，再限定加碼指定店家０元起免運券2張、指定日期當天現領現用。

蝦皮購物「11.11最強購物節」推出翔仔居家天絲床包被套組優惠，原價4900元，10月28日限定優惠價1980元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「11.11最強購物節」推出MSI 微星RTX3060 RTX3070戰龍 I7 I5 電競主機優惠，原價2萬9990元，10月30日限定優惠價2萬1990元。（蝦皮購物提供）

而蝦皮購物也看準消費者最愛免運優惠以外，取貨也要夠簡單，因此今年就已經推出了「蝦皮店到店」實體門市服務，消費者可至台北、新北、桃園3個地區的蝦皮店到店門市寄取貨，而為了再擴展門市以服務更多消費者，今年雙11再加碼推出「蝦皮店到店，下一站你決定」投票活動，雙11前至指定頁面投票許願「蝦皮店到店」下一個開站城市，投票者即有機會獲得蝦皮購物365張全站0元免運券等禮物，讓消費者天天都免運，另當日下單選擇蝦皮店到店取件，再送限量中杯莊園級美式咖啡。

蝦皮購物「11.11最強購物節」推出品木宣言青春無敵健康光潤機能水 200ml優惠，原價1450元，10月31日限定優惠價649元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「11.11最強購物節」推出媚比琳FIT ME反孔特霧無瑕嫩粉餅2件組優惠，贈遮遮稱奇遮瑕膏 x 2、美妝蛋，原價1029元，10月31日限定優惠價449元。（蝦皮購物提供）

目前蝦皮購物的「11.11最強購物節」暖身活動已經開跑，首波祭出31日前天天精選單品下殺11元起優惠，像周年慶必搶的品木宣言的「靈芝水」就下殺45折到649元、MSI微星戰龍電競主機也現省8000元等，讓消費者未到雙11就率先開搶，就像活動大使張惠妹的改編歌曲一樣，邀請大家雙11一起「三天三夜，蝦皮ALL DAY 購物不要停歇！三天三夜，蝦皮ALL DAY SHOPPING沒有極限」