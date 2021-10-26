不良少年「黑川森生」杉野遙亮與弱視少女「赤座雪子」杉咲花相戀。（friDay影音提供）

改編自累計超過2000萬次點閱的同名網路漫畫，由杉咲花、杉野遥亮主演的純愛日劇《不良少年與白手杖女孩》，意外成為黑馬，擊敗眾多強敵空降ORICON SYTLE秋季連續劇滿足度第一，「杉杉」情侶檔無論話題還是演技都超乎預期。

該劇描述左臉有傷疤、惡名昭彰的不良少年「黑川森生」杉野遙亮面對弱視少女「赤座雪子」杉咲花一「見」鍾情，初次相遇就開「打」的畫面讓觀眾們會心一笑，觀眾們透過畫面呈現視障者在日常生活會遇到的不便以及困難之處，除了對於2人的戀情之外，還有許多令人會心一笑的對手戲，也發現自己原來曾對身體不便的人有所偏見，更大讚杉咲花與杉野遙亮的組合新鮮。

杉咲花自演出NHK晨間劇《小女侍》後星途大開，這次要扮演弱視少女最難的就是要如何揣摩「視線」演技，嘗試多次後才漸漸找到方向，首度挑戰不良少年的杉野遙亮，則說這個角色與女主角在一起時，個性就會轉為純潔且單純的模樣，為了轉正而做出許多努力，2人更異口同聲表示這是部充滿溫暖且連接人與人情感的連續劇，希望大家看完後可以從中獲得更多勇氣。該劇每週四friDay影音更新。