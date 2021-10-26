看好疫情緩和、國旅正夯，台南的夏都城旅與燦星旅遊首度合作，以「海上飆速‧安平高感度之旅」作為新賣點；台南大員皇冠假日酒店也與藍晒圖文創園區的社區自造合作，推出「河·所在」秋冬新展，企圖帶動台南除了美食之外，也有府城新玩法。

夏都城旅(安平館)與燦星旅遊首度合作，將住房旅客送至遊艇碼頭，以乘坐快艇的方式從海上一覽安平日落美景與今昔交錯的安平港風華；海上飆速二天一夜遊，每人有機會以2500元享雙人住宿和快艇體驗(4人成行)，即日起至11月30日止，使用手中五倍券、國旅券，小資族也能輕鬆享有奢華大滿足。

夏都城旅指出，南台灣熱情不分四季，每個季度都可以深入瞭解台南古城之美，臺灣最早開發的區域「安平」、臺灣第一大港「安平港」、第一街「延平老街」，帶您以不同角度和從海上欣賞安平雙港樸實與豐華、觀看海上巨艦，德陽艦英姿、感受海的庇護，林默娘公園指引、更可以體驗乘風破浪的快艇自駕樂趣。

夏都城旅「海上飆速‧安平高感度之旅」二天一夜遊，揪好揪滿自己家人與朋友，雙人房最低每晚5000元起；家庭房每晚10000元，依旅遊人數自行選擇，住房除了贈送城食百匯自助式早餐外，加碼贈送知名酒精飲品。

此外，台南大員皇冠假日酒店大廳的文創藝角秋冬推出新展「河·所在」由社區自造為主要策展單位，即日起至2021年11月23日止，將台南沿著河流而生的人文工藝，以小知識、繪本、文創商品等方式呈現出來。

凡展覽期間與「河·所在」同框同拍者，上傳相片至台南大員皇冠假日酒店臉書粉絲團貼文中，有機會抽中由社區自造提供的「手工麻繩飲料提袋-藍晒圖款」。

該展覽策展人歐雨鑫表示，台南有豐富的水資源，依水而生的區域都有物產，社區自造即為整合台南社區文創產品的平台，例如山、河、海，或者四季等，做一系列的主題呈現。這一次以河流當主題，把台南由北到南的5條河流，八掌溪、急水溪曾文溪、鹽水溪、二仁溪，透過文創小物傳遞河流小知識，以及依附著河流所發展出的社區物產，也隨時時代轉變走向文創，例如後壁區菁寮地區將藺草製作成裝米用的農具袋或草蓆，發展至今有菁寮知名的茄芷袋；西港區檨林社區則結合布料等異材質，發展出精緻手作藺草包。

官田區盛產菱角，大量的菱角殼成為農作廢料，也能廢物變成烏金，經過碳化之後，成為能夠去除異味的「菱殼碳」。大內區不僅為台灣最大的酪梨產地，沿著曾文溪、秋天生長的甜根子草，兩者結合作為手抄紙，製作成書籍，種種的創意都讓水文區域活絡了起來。