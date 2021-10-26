不讓南紡購物中心的週年慶活動專美於前，台南大遠百的週年慶降低買千送百，只需單筆消費2000元，即送200元的最低回饋門檻，並搭配推出公益活動，炒熱週年慶的買氣；而正舉行週年慶活動的南紡購物中心，也再度以知名品牌寢具三折，即可入手，作為招攬人潮新利器。

繼新光三越台南中山店、南紡購物中心，已陸續登場週年慶活動之後，大遠百成功店、公園店，從10月28日起至11月16日，也起跑2021週年慶活動，並搭配正夯的五倍券，推出持紙本振興券，全館當日單筆消費滿3000元送2200元。全館化妝品9折起加贈品、內睡衣8折起加贈品、百貨服飾7折起等。

同期間，化妝品含沐浴精油、內睡衣贈送單筆2000元送200元、首十二日，10月28日至11月8日，單筆10000元再加送250元。百貨服飾當日累計5000元送500元，大家電單筆10000元送1000元等。今年首度祭出買iPhone新機買萬元送500元，刺激業績上升。

更特別的，今年週年慶期間，10月28日至10月31日，舉辦遠百愛的串連50元公益活動專區，愛的小屋贈品任你挑，持HAPPY GO卡或遠百會員APP，全館單筆消費滿500元同卡號發票及銷貨明細表，即可進入愛心小屋投入50元現金，即可任選屋內任何商品乙項，每人每張發票最多選取4項贈品，贈完為止，全部款項全數捐給台南市政府社會局輔導財團法人台南私立朝興社會福利慈善事業基金會附設朝興啟能中心。

此外，南紡購物中心即日起展開名床寢飾促銷，眾多知名品牌寢具推出買一送一優惠，以及下殺三折起的驚喜折扣，同時消費滿額還可享週年慶滿千送百回饋活動。

南紡購物中心即日起至11月3日推出尊爵名床寢飾優惠活動，像是凡蒂妮100％純棉雙人兩用被床包組、La Mode 100％精梳純棉印花雙人四件式床組、京都西川「BeautyXStyle」抗菌銀纖維兩用被四件組、寢室物語300條奧地利天絲雙人兩用被床包組、凡蒂妮斯里蘭卡乳膠枕等商品，皆祭出買一送一優惠;原價16600元的寢室物語精梳棉雙人七件式床罩組，三折優惠價只要4980元，還加送超細纖維3D冬被乙件;BBL Premium全台獨家「花樣年華」100％天絲纖印花雙人四件式床包組，原價17260元，特價只要7980元，買就送100％棉厚織緹花地墊。

各大品牌名床也獻出超值優惠，原價38060元的MONTAGUT名床二線獨立筒床墊5尺(搭活性炭枕)，特價只要19000元，買再送平面保潔墊、原價16500元的護脊床墊(5尺)，也只要7380元;原價106000元的SIMMONSBeautyrest ？Presitge名望(5x6.2尺上墊)，特價68999元，買就送寢具四件組跟舒柔枕一對;同時，消費者凡於11月3日前，在全館指定店櫃消費滿3000元就送300元商品抵用券，買越多送越多，以上商品及活動內容依現場公告為準。