任家萱（Selina）將於31日歡慶40歲生日，她開心說奔4有一種驕傲的感覺，「好像累積點數哩程一樣，成功到達4開頭，覺得此刻的自己特別圓滿幸福。」她許下生日願望希望家人朋友皆健康平安、副業「任性eat下」能夠繼續成長茁壯，更誓言年度目標：「搬進新的辦公室。」

Selina日前與家人提前歡聚慶生，任媽特別為Selina舉辦一個驚喜生日趴，私下偷偷邀她的好姊妹到場慶祝，Selina雀躍說非常開心，「又哭又笑地切下第一顆今年的生日蛋糕。」

S.H.E每年都會替彼此慶生聚餐，Selina透露今年的生日，早已規劃好3人的閨蜜旅行，因為Ella非常愛開車，主動提議要當Selina跟田馥甄的司機，「載我們來個環島小旅遊，到時候再跟大家分享沿途美景、美食。」

Selina近年成功跨足副業，締造上千萬銷售業績，在生日檔期祭出新款沖泡飲品，獲得好評，Selina這麼形容，「女生想要巧克力，是不分任何時間的！就像女生想要買包買鞋一樣啊！」稱雖不是甜點控，但就是偶爾想要品嚐巧克力，特別喜歡苦甜苦甜的滋味，她最近做起巧克力熔岩蛋糕，特別加入一包無可奈何一起做，「甜度很剛好，下午茶烤一顆配咖啡吃，幸福度爆表！」好姊妹Hebe、Ella也搶先品嚐，兩人紛紛在社群發文賣力推廣。

Selina事業成績亮眼，感情卻仍單身，被問及想過再領養毛小孩陪伴自己？Selina表示一直都有在「偷看」領養毛小孩社團，但是始終沒勇氣踏出這一步，加上這幾天幫妹妹任容萱照顧15歲愛犬，讓她回想到當年陪伴Pinky的最後日子，Selina感性說：「這種甜蜜的負荷，還是養別人的狗，過過乾癮就好了。」