一名女網友哀怨表示，與男友交往8年，對方從沒記住自己生日，自己不在意其他節日，也沒要求禮物，只希望對方在生日當天說聲「生日快樂」，這樣算公主病？不少網友直接建議：分了、分手、分開吧，不過也有過來人分析，可能相處久了像家人般什麼事都不上心，自己想要什麼就直接開口吧。

一名女網友在匿名公社App哀怨發文，「想問一問各位，如果交往8年的男友都不重視你的生日，每年都會忘記，你們會不會生氣？」，原PO表示自己只要求男友重視生日，其他節日都無所謂，也不用男友買禮物，只想對方在自己生日說一聲生日快樂罷了，更疑惑「這樣很過分嗎？」、「我是不是有公主病」、「覺得委屈」。

不少網友紛紛力勸：「太扯了，可以分手了」、「切了」、「你到底在還留念什麼可以分了」、「你還可以忍8年笑死」、「他沒心，或是以自我為中心，看你能否接受了」、「找一個能重視妳的男人」。

不過也有人認為：「我覺得這不是一件很大的事情，沒必要分手，兩個人在一起就是要相互理解對方，或許他忙，並不是他沒用心…他不記得你生日你或許可以提醒他一下」、「應該是交往太久了，昇華成家人的感覺吧，所以男友才會覺得沒那麼重要，如果妳在乎就明講讓他知道妳的感受」、「我跟我先生交往到結婚到現在也8年了，從交往時的生日餐到現在也是沒一句生日快樂，但平時有出門會想到要幫我買吃的，放假讓我好好休息，幫我買飯買喝的，小孩子他就自己處理好，我一點都不需要擔心小朋友沒吃飯沒洗澡沒幹嘛。我覺得沒說生日快樂，但平時就很照顧我，一開始有些在意但後來也覺得沒什麼，平時就很重視你，何必糾結一個生日。」。