李玲葦在雙重性別中自然遊走的精湛演技獲得高度關注。（傑聯邦國際提供）

由新銳導演倪曜執導，《返校》影集女主角李玲葦主演《生而為人》再獲國際影展青睞，繼早期受邀參加第15屆波蘭五味電影節後，11月再前進第41屆夏威夷國際影展，於「臺灣電影焦點」單元中放映，導演同時也憑此片入圍奈派克獎，與一眾亞洲新生代導演一同角逐殊榮。

對於能夠參與這個被美國《綜藝報》選為世界50大不容錯過的國際影展，導演倪曜開心表示，因為自己就是在美國研修電影專業，如今拍出來的電影能夠在美國放映，讓她感到相當榮幸，而且夏威夷剛好又是她在美國最喜歡的地方，自然加倍的興奮。她也感謝夏威夷國際影展在疫情期間能夠堅持舉辦，給予像她們這種電影新人繼續前進的動力。

該片是台灣少見深刻探討雙性人心態與權益問題的電影，全片突顯出亞洲社會長久以來對於雙性人的誤解與歧視，還有傳統華人家庭對於雙性子女的態度與應變。超前導預告一釋出即引起不少話題，只見女主角李玲葦化身小男生衝進男廁上廁所，但尿出來的卻是鮮紅的血，大灘血跡沾滿小便斗，畫面相當駭人。李玲葦在雙重性別中自然遊走的精湛演技也獲得了高度關注。導演倪曜也特別好奇在美國放映時當地觀眾的反應，想說會不會與亞洲觀眾有很大的不同，或是會出現沒辦法清楚理解的片段，她希望電影能為西方的觀眾帶來不一樣的文化衝擊。

除了電影獲邀放映外，她同時入圍了為鼓勵亞洲新生代導演而設的奈派克獎。對於得獎與否抱持平常心的她，認為入圍就是肯定，也提到在疫情發生後，身邊很多同學都在考慮轉行，讓她感到十分難過，能在這個艱難的時候入圍獎項，對她來說是一個莫大的鼓勵，她希望更多電影人能夠繼續堅持，帶給觀眾更多優秀的作品。電影12月3日上映。