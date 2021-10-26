你是加碼券邊緣人嗎？不要擔心，就算沒抽中國旅券、藝Fun券、動滋券，只要身分證「末2碼」對中這18組號碼，就可以999元入住飯店雙人房；身分證末1碼有「1、2、4」消費滿額即贈1000元餐飲住房抵用券。快拿出身分證對看看！

「邊緣人有福了！」，為了不讓加碼券邊緣人感到孤單，承億文旅開出18組號碼，即日起至10月29日，凡身分證末2碼對中「02、03、12、16、28、42、45、50、58、60、63、66、68、75、86、88、95、99」，就能以999元價格入住指定4館的標準雙人房，住一晚一人只要500元。※備註：活動僅限「淡水吹風」、「台中鳥日子」、「嘉義商旅」以及「花蓮山知道」。不含早餐，限於官網訂房。

歡慶4周年，台北凱達大飯店近日推出「凱達週年慶對對樂」活動，身分證最末碼有「1、2、4 」即享優惠。(摘自凱達大飯店官網)

另外，歡慶4周年，台北凱達大飯店近日推出「凱達週年慶對對樂」活動，凡身分證最末碼有「1、2、4 」的幸運兒，於官網或語音訂任一專案，或於家宴中餐廳、百宴自助餐廳消費滿2999元，即贈1000元餐飲住房抵用券。※入住需出示證件，住宿餐飲抵用券為2張500元面額，無法累贈，限下次消費金額滿2000元可使用1張。

響應振興五倍券，台北新板希爾頓酒店推出「希爾頓住宿放大超值優惠」活動，官網預定「彈性房價」或「會員折扣價」，於備註欄填寫「5」，可享有五重優惠。

優惠包括：持紙本或數五倍券入住新板希爾頓酒店，每房每晚最高上限減免1000元；住宿本人或同住者的身分證字號或出生年月日含有數字「5」，即享有免費早餐優惠；使用五倍券結帳，退房時再加送振興抵用券1000元（10張面額100元），下次消費滿1000元可使用一張等。