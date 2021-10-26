亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的太空公司藍色起源（Blue Origin），計劃在2030年前打造大型商用太空站，作為科學實驗、太空旅遊，甚至是太空製造的場所。

藍色起源25日宣布，公司將與Sierra Nevada、波音等企業合作，打造私人商用太空站「Orbital Reef」，預計在2020年代的下半期完成。太空站的收入預計將來自政府機構與私人客戶，包括娛樂公司和製造商等。

藍色起源與Sierra Nevada將共同為太空站出資，不過公司主管婉拒透露估計的總建造成本，但表示期望美國太空總署（NASA）成為「Orbital Reef」的主要客戶。此外，波音將負責設計太空站的研究模組。

有意建造太空站的企業不只有藍色起源，德州太空服務公司Nanoracks日前表示，將與Voyager Space、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等企業攜手合作，開發名為「Starlab」的太空站。此外，太空公司Axiom Space也透露將打造自家的太空站。

民間企業積極投入建設太空站，正值NASA準備退出國際太空站（ISS）營運之際。國際太空站每年至多耗費NASA 40億美元，該設施暫定2028年退役。

參與藍色起源太空站計畫的企業還包括太空解決方案公司Redwire Space、Genesis，以及亞利桑那州立大學。

一旦「Orbital Reef」開始運作，全球從製藥到材料科學產業，皆可利用該太空站在微重力環境下進行研究。

不過藍色起源先進開發計畫資深副總裁薛伍德（Brent Sherwood）表示，除了科學研究外，其他潛在使用者對太空站的需求還不明朗，公司將致力開發媒體、製造、太空觀光等領域的客戶。

Nanoracks執行長曼伯（Jeffrey Manber）近日受訪時表示，他認為未來幾年將有6至10個針對不同市場利基的太空站。