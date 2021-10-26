來到了10月底，終於迎來每年消費者期待已久的雙11購物節，台灣三星近年持續深耕線上網路商城，而今年就再度於雙11購物節期間推出了「Samsung Week雙11生日慶」，11月1日到14日期間於三星商城祭出3大「1起優惠」，包括50款產品自由配，最高現省1萬1111元以外，透過LINE購物下單最高更享17%回饋之餘，再加碼推出限量1萬1111元周年慶穿戴組合，以及111元的行動電源，讓星粉在11月都能享盡優惠。

三星Galaxy Z Flip3 5G 8+128GB版本，搭配清Samsung Cube無風智慧清淨機，原價共5萬3788元，現折1萬1111元後，相當於不到8折的價格即可把新機帶回家。（三星提供）

三星商城此次就推出了多款精選商品組合限量回饋，不管手機、電視、電競螢幕、平板、真無線藍牙耳機、空氣清淨機等指定商品，只要在A＋B區搭配選購最高即現折1萬1111元，像最新摺疊手機Galaxy Z Flip3 5G 8+128GB版本，搭配清Samsung Cube無風智慧清淨機，原價共5萬3788元，現折1萬1111元後，相當於不到8折的價格即可把新機帶回家，另外還有電視配曲面電競顯示器 3萬有找即可入手。

三星32型The Frame美學電視，搭配27吋 Odyssey G7 1000R 曲面電競顯示器，3萬有找即可入手。（三星提供）

另外三星商城在整個11月推出，凡於LINE購物下單皆享7%回饋，11月10日至12日期間再加碼最高享11%回饋無上限，若選擇LINE Pay支付滿3萬元再享3% LINE Points回饋、刷中信LINE Pay卡再加碼3%，最高即享17%回饋，同時三星串聯線上、線下通路服務，凡購買任一手機、平板或穿戴裝置，選擇於三星智慧館取貨，再送三星聯名APUJAN時髦口罩。

三星Galaxy Watch4 40mm藍牙版及Galaxy Buds2周年慶組合，原價1萬3980元，11月1日限量開賣、1萬1111元即可入手。（三星提供）

最後當然少不了每年雙11 三星都會推出的限量組合，今年就在活動期間天天推出精選限量商品1萬1111元組合，或最高折1萬1111元，像今年最新發表的智慧穿戴裝置Galaxy Watch4 40mm藍牙版及Galaxy Buds2周年慶組合，原價1萬3980元，11月1日限量開賣、1萬1111元即可入手，另外整個11月均享雙向閃電快充10000mAh行動電源優惠，原價990元、限量特價只要111元，想要購買三星產品的消費者絕對不要錯過此波優惠。