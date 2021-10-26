基進黨立委陳柏惟日前確定被台中第二選區的選民罷免，而過去1年多來國內有3位民代被發起罷免，民進黨前桃園市議員王浩宇被罷免成功，無黨籍高雄市議員黃捷罷免失敗，但也僅差距1萬票。對此，媒體人韋安認為，國民黨在這幾場罷免案中，扮演關鍵輔助角色，前黨主席江啟臣雖然在國民黨主席選舉中落敗，不過從結果論而言，江才是藍營不張揚的「殺手級」角色。

國民黨前主席、立委 江啟臣。(圖/本報資料照)

「台灣民意基金會」今天(26日)公布的四大公投案最新民調，在「反萊豬」公投部分，如果明天投票，有68.1％傾向投同意票，25.7％傾向投不同意票，1.5％尚未決定，1.1％不投票，3.7％不知道、拒答。

在「珍愛藻礁」公投方面，有47.7％傾向投同意票，29.6％傾向投不同意票，6.1％尚未決定，2.2％不投票，14.5％不知道、拒答。換言之，四成八同意，三成不同意，同意票將比不同意票多18.1個百分點，發起藻礁公投的團體將獲壓倒性勝利。

在「公投綁大選」公投案方面，57.4％傾向投同意票，34.2％傾向投不同意票，1.7％尚未決定，1.1％不投票，5.6％不知道、拒答。亦即有五成七同意，三成四不同意，同意票將比不同意票多23.2個百分點，推動「公投綁大選」的一方將獲得壓倒性勝利。

至於「重啟核四公投案」，有46.7％投同意票，41.7％投不同意票，3.7％尚未決定，1.3％不投票，6.6％不知道、拒答。同意票將比不同意票多5個百分點，「重啟核四」公投推動者將贏得勝利。

韋安26日在臉書貼文指出，江啟臣雖然在國民黨主席選舉中落敗，還屈居老三。他一年多主席任內看似溫和，沒有號令四方的霸氣，不過從結果論而言，江才是藍營不張揚的「殺手級」角色。

韋安稱，在江啟臣幕後推動「三罷案」中，王浩宇和3Q都被成功罷掉。而他以黨主席領銜發起，或領導國民黨從旁協助的4項公投案，據今天《台灣民意基金會》發佈的民調顯示，未來3過，或全過的可能性都極高。

因此，韋安認為，大家不要小看江啟臣的能量和能力，2022和2024他還有很大的發揮空間，在藍營中扮演的角色，後勢不可限量。