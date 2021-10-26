國泰世華銀行ATM日前因系統轉換大當機，導致不少民眾提款時不僅錢沒拿到，餘額卻顯示被扣除，引發民怨，董事長郭明鑑今天(26日)下午雖然親上火線，也公布補償方案，但網友們明顯不買單，痛罵「把客戶當乞丐」。

郭明鑑在記者會上先是道歉，接著表示受災的客戶可以享有為期1年、5次的新台幣跨行交易、轉帳免手續費等措施，他指出，這次補償所耗費的成本約在1000萬左右。

不少網友看到郭明鑑提出的補償措施後，明顯不買單，留言痛罵：「5次而已，還有時間限制」、「到底有沒有誠意啊」、「我薪轉一個月就20次了」、「好險早早就看破」、「客戶被當乞丐」、「這種其他銀行平常都有的，你跟我說是補償措施？」、「只有國泰可以超越國泰」、「要不是有綁Costco早就剪掉了」、「還不如裝死，不要出來道歉」、「下跪道歉加辭職都比送五次有誠意」、「一年5次，一次7元，35元就打發你了」、「錢被無利息借走那麼久，就這樣而已？」

但也有人認為還過得去：「一年內5次比我想像中的好欸 這我可以」、「5次OK吧，記得之前某銀行出事只給3次」、「以大樹標準，一年五次已經不錯了啦！大家不要這麼嚴格」。