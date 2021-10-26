美國空軍25日宣布，其最新型的F-15EX戰機，近期已進行首次全面作戰測試；美軍試飛員表示，F-15EX還非常新，所以即使飛行員們感覺一切正常，也可能藉儀器檢查出問題，因此這類大範圍且能獲取大量資料的測試對該型機十分重要。

美國空軍在聲明稿中表示，F-15EX於18日至25日參與首次全面的大規模作戰測試，地點位於內華達州的奈利斯空軍基地（Nellis AFB），參演者除了F-15EX之外，還包括F-15C和F-15E等同型前輩；該測試由美國空軍作戰測試與評估中心（AFOTEC）的第6分遣隊（Detachment 6）主導。

隸屬於AFOTEC的F-15EX試飛員尤爾（Kenneth Juhl）中校表示，當飛行員們駕機翱翔天空時，通常認為飛機完全正常，但用儀器深入檢查與分析資料後，結果卻可能有所不同。他認為奈利斯基地是「絕佳的測試地點」，因為其不僅具備廣大的空對空和空對地演習場地，完善的儀器更能提供大量寶貴資料，用於分析、找到問題並加以解決。

負責測試F-15EX晝夜空戰任務的試飛員漢德（Kevin Hand）少校則表示，展示F-15EX和F-15C之間的差異，也是美國空軍進行此次測試的重點。漢德指出，F-15EX採用數位飛控系統，較F-15C的傳統液壓飛控系統是一大進步；另外，F-15EX搭載的AN/ALQ-250「鷹式主／被動警告暨生存系統」（EPAWSS）同樣備受關注，其能主動對敵方系統進行電戰反制（ECM），加強美軍機隊在高風險作戰環境中的生存能力。

美國空軍任務飛行計畫（OFP）聯合測試團隊F-15EX計劃管理官邁爾斯（Colton Myers）表示，結束於奈利斯基地的任務後，F-15EX將返回佛州的埃格林空軍基地（Eglin AFB），以進行更多開發測試；後續則計畫參加「紅旗」（Red Flag）演習，進一步與其他美軍戰機整合。