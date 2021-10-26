「馬路三寶」語出ptt，原意是指鄉民認為馬路上最會造成危險的三種人：女人、老人、老女人，不過後來卻衍生泛指惹人厭的駕駛行為。有網友發問「你最受不了那些惡劣(沒品)駕駛行為？」，不少人紛紛直指「龜車」。

一名網友在《mobile01》發文「大家來聊聊你最受不了那些惡劣(沒品)駕駛行為」，該網友自己提出5點他最肚爛的行為，包括：

1. 一綠燈馬上在後方秒按喇叭，然後你起步後看後視鏡發現他才開始緩緩前進

2. 一路龜速，但看到黃燈/紅燈馬上闖過去，結果你被卡住

3. 車子還沒到路口就跨越中線左轉，當你左轉快完成發現他怎麼在你旁邊準備超過你

4. 還沒輪到他到路口，當你要轉彎卻擋到他要直行或跟你轉反方向的路就狂叭

5. 路邊停車擋到他的路就狂叭

眾多網友也熱烈回應最討厭的駕駛行為：「1.國道內線開80定速的2.國道內線開80定速3.國道內線開80定速的」、「國道龜速，超車到他前方，頭燈是打鳥燈或開遠燈」、「插隊和龜車吧」、「最受不了的是怕踩油門的人，一路龜就算了，又很早很早就提前踩煞車，真的超令我抓狂的」、「1.龜車2.龜車佔內線3.單線道龜車」、「其實所有違規，都比不上一種『擺明違規還理直氣壯』」、「佔用車道停車！馬路上有一堆三寶，都覺得停在路邊一下子沒關係，殊不知一台車停路邊，其他車子就要切換車道才能過，通常這些人臉皮都特別厚」、「惡性酒駕毒駕疲勞駕不能忍，其他都能忍」。