緬甸前文人政府領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）4個月前被軍方送上法庭受審，熟悉相關案件的消息人士告訴法新社，翁山蘇姬今天頭一次在軍政府掌控的法院中作證。

緬甸2月1日發生政變後陷入動盪，全國各地抗議四起，根據當地監督團體，超過1100人死於安全部隊之手。

翁山蘇姬被拘押4個月後，6月分開始受審，她面臨的一連串指控可能會讓她遭關押數十年。

消息人士說，翁山蘇姬今天「親自在法院陳述」，回應煽動罪指控，這些指控與2月兩份批評政變的聲明有關。

消息人士表示，翁山蘇姬的證詞在法院證實前「無法對外透露」。

媒體不得旁聽翁山蘇姬今天在首都奈比多（Naypyidaw）特別法庭的審理，軍政府最近更禁止她的法律團隊對媒體發言。

她的律師在軍政府下達禁令前曾表示，76歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬在接受煽動罪審理時不會傳喚辯方證人，她會代表自己。