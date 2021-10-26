車勝元（左）在《某一天》中成為金秀賢的辯護人。（八大電視提供）

八大電視2021年第四季為觀眾打造超強劇集片單，祭出一系列強檔韓劇，包括宋智孝主演的《來魔女食堂吧》、徐仁國、朴寶英搭檔演出的《滅亡來到我門前》(原譯《某一天滅亡來到我家門前》、鄭容和、張娜拉主演的《大發不動產》。近日更宣布獨家取得即將在下月播出的《現正分手中》及《某一天》全台電視首播權。

《現正分手中》故事以時尚圈為背景，講述時尚圈女強人宋慧喬遇上天菜攝影師張基龍酸甜苦辣的愛情故事，也是宋慧喬睽違3年的新作，首支前導預告中，可見宋慧喬眼中閃著淚光的朦朧眼神，令人憐惜，飾演攝影師的張基龍這次以成熟的扮相也令女性粉絲十分期待。該劇11月12日在韓國首播，friDay影音同步線上更新，八大戲劇台則將於11月28日起，每週日晚間10點全台電視首播。

金秀賢與車勝元攜手合作驚悚犯罪劇《某一天》，改編自英劇《司法正義》（Criminal Justice），敘述金秀賢飾演的大學生，某天因為女性殺人案而成為嫌疑犯，車勝元飾演的三流律師成為金秀賢的辯護人，展開一場人性與司法體制的故事。車勝元透露：「《某一天》是從大眾角度出發來處理刑事司法制度，這一點讓我覺得很有趣，所以決定出演。」金秀賢也說：「《某一天》中發生的事件將會引發各種正義衝突，我想知道大家會對什麼樣的正義產生共鳴，希望能多關注這部劇。」八大電視將會在最快時間安排在台頻道首播。