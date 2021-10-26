MUJI無印良品選用台灣及日本茶葉，結合西方傳統點心，製作出茶香濃郁的三款零食新品，法蘭酥東方美人茶、法蘭酥柚香金萱茶及法蘭酥焙茶口味，邀請熱愛品茶的您咬一口茶葉清香的同時，也能享受法蘭酥的香脆好滋味，3款法蘭酥新品皆蘊含濃郁茶香，微苦、不死甜，滋味獨特，再加上獨立包裝設計，不僅衛生，也能避免開封後酥餅受潮變軟等問題，不論個人獨享或分享給親朋好友，都十分合適。