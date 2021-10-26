食慾之秋 無印良品法蘭酥新上市 22:432021/10/26 中時 林欣儀_時尚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 食慾之秋 無印良品法蘭酥新上市。（無印良品提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 MUJI無印良品選用台灣及日本茶葉，結合西方傳統點心，製作出茶香濃郁的三款零食新品，法蘭酥東方美人茶、法蘭酥柚香金萱茶及法蘭酥焙茶口味，邀請熱愛品茶的您咬一口茶葉清香的同時，也能享受法蘭酥的香脆好滋味，3款法蘭酥新品皆蘊含濃郁茶香，微苦、不死甜，滋味獨特，再加上獨立包裝設計，不僅衛生，也能避免開封後酥餅受潮變軟等問題，不論個人獨享或分享給親朋好友，都十分合適。 三峽農會121周年 邀國寶級製茶師推限量茶 無印比樣門市重新開幕 台隆手創館送你住飯店 #法蘭酥 #無印良品 #茶葉 #濃郁 #茶香 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 燕窩的湯餃、蛋撻 米其林星級餐廳誘人港點新品上市 20:372021/10/15 生活 迎周年慶 高雄大遠百推廣「綠色營運、友善環境」 15:462021/10/22 財經 飯店調酒邀水果揮灑創意 04:102021/10/16 時尚消費 比漾廣場周慶 史上最優 04:102021/10/14 時尚消費 返國確診印尼女 台中疫調足跡曝光 17:502021/10/14 生活 Pixel 6新機上市 Google：持續改善供給、沒缺貨狀況 15:322021/10/20 科技 水保局力推農村FUN心玩 04:102021/10/15 產業特刊 台鈴智慧電車eReady Run mini新上市 心動價4萬800元起 10:202021/10/20 生活 《紡纖股》宜新實業今38元上市 蜜月甜滋滋 10:002021/10/25 財經 台．北．新．餐．廳－「純日系」精釀啤酒美食酒吧 Far Yeast 源流 登台 04:102021/10/16 產業特刊 八里偽出國 一個人的浪漫左岸之旅 22:172021/10/24 生活 生活熱門新聞 「印度神童」預言又成真 揭下波全球災難時間點 - 生活 超過2碗白飯！麵食熱量排行榜曝光 暴肥大魔王竟是它 - 生活 煮麻油雞只會加鹽？老饕改放這1味湯更鮮甜：客家人絕招 - 生活 第12輪今大規模開打 3大疫苗副作用一次看 - 生活 明晚冷空氣來襲 氣溫再降 北台灣變天時間曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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