台灣民意基金會26日公布最新民調，指年底登場的四項公投案都是由贊成方多於反對方，篤定全數過關。前立委沈富雄看到民調後表示，國民黨應該在相對艱困的核四公投上出力，他更建議國民黨應該說，自己也非永遠擁核，並指出蔡英文總統的「2025非核家園」時間表行不通，從技術上去破解反對核四的論調，哪怕是極端非核主義者，也都還是要投票贊成恢復核四商轉。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，公投這檔事，是基於科學證據在辯論，但投票那一剎那，情緒的成分很高，看民調的結果，國民黨在萊豬不需要太用力，因為超前太多了，但國民黨最怕的就是被戴上「擁核」的帽子，因為這還是有爭議的。

沈富雄認為，核四議題國民黨要用力，最艱困的過了，其他就會很順利，國民黨應該說，「本黨也不是永遠的擁核者」，因為最後大家可能都是非核，即便是極端的非核主義者，我們投票也是在決定蔡英文的非核時間表到底行不行的通。因為現在煤和天然氣都漲價了，且造成空氣汙染的影響恐怕比萊豬還大，且現在風能進度又太慢，所以2025「非核家園」的時間表是行不通的，即便是極端的非核主義者，還是要投贊成恢復核四。

沈富雄指出，這是從技術上去破解，這是要破除「談到核能就不要的迷思」，國民黨怕被戴「擁核」的帽子，但可以說「我還是非核，但我反對蔡總統的非核時間表」。