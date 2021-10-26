阿嬤說的可能跟我們想的不一樣！一名網友表示，去美式賣場好市多Costco採買前，先詢問阿嬤需要什麼，結果阿嬤竟然說幫她買「長得像黑輪胎的那個」，讓她十分困惑，後來在好市多冷凍櫃前，發現阿嬤口中的「輪胎」，讓她忍不住笑出來，直呼「還真的有像！」

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，她今天去好市多採買前，問阿嬤需要買什麼，結果阿嬤回她「幫我買輪胎(台語)」她一聽質疑難道阿嬤有車？阿嬤又說「不是啦！你上次買的那一大鍋，酸酸的那個啊」，這時她才意會過來，原來阿嬤指的是個酸菜白肉鍋。

原來阿嬤說的「像輪胎那個」，是指酸菜白肉鍋。(圖/截自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

網友PO出她心裡想的「輪胎」。(圖/截自臉書Costco好市多 商品經驗老實說)

原PO到好市多後，走到冷藏櫃前時不禁笑了出來，她看著冷凍櫃裡，用黑色圓形塑膠盒裝的酸菜白肉鍋，讓她直呼阿嬤的想像力也太豐富，不過她也承認，遠遠的看還真的有像！

照片曝光後讓一堆網友笑翻，紛紛回應「阿嬤好可愛」、「阿嬤超有梗」、「阿嬤的聯想力」、「告訴阿嬤輪胎特價再買就好」、「這就是米其林輪胎跑來評美食的由來」、「買白肉鍋送輪胎」、「阿嬤懂吃，輪胎鍋好吃」、「香菇請置中.....比較像」；還有網友好奇笑稱，「不知道跟店員說阿嬤的需求，會不會真的帶我去看輪胎」。