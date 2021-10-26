中國大陸頂尖的中科院量子資訊與量子科技創新研究院的科研團隊，最近在超導量子和光量子兩種系統的量子計算方面取得重要進展，其中「量子隨機線路取樣」任務的快速求解，比目前最快的超級電腦快一千萬倍。這使得中國成為目前世界上唯一在2種物理體系達到「量子計算優越性」里程碑的國家。

據《央視新聞》指出，經過研究攻關，超導量子計算研究團隊構建了66比特可程式設計超導量子計算原型機「祖沖之2號」，實現了對「量子隨機線路取樣」任務的快速求解，比目前最快的超級電腦快一千萬倍，計算複雜度比谷歌的超導量子計算原型機「懸鈴木」高一百萬倍，使得中國首次在超導體系達到了「量子計算優越性」里程碑。

大陸研製的量子電腦「祖冲之號」。（圖／澎湃新聞）

同時，報導說，光量子計算研究團隊構建了113個光子144模式的量子計算原型機「九章2號」，處理特定問題的速度比超級電腦快億億億倍，並增強了光量子計算原型機的程式設計計算能力。

中國科學技術大學教授陸朝陽表示，把九章光量子電腦從之前的76個光子增加到了113個光子，能比超級電腦快上億億億倍。

美國谷歌公司前年10月在加州大學教授馬蒂尼斯教授領導下推出了一台強大的「懸鈴木」量子電腦，是全球首部量子電腦。（圖／推特@dmitrosel007)

報導指出，超導量子比特與光量子比特是國際公認的有望實現可擴展量子計算的物理體系。量子電腦對特定問題的求解超越超級電腦即量子計算優越性，是量子計算發展的第一個里程碑。

大陸中國科學院院士潘建偉指出，下一步希望能夠通過4到5年的努力實現量子糾錯，在使用量子糾錯的基礎之上，如此就可以來探索用一些專用的量子電腦或者量子類比機來解決一些具有重大應用價值的科學問題。