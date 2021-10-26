對於台積電陸續宣布赴美日設廠，台積電創辦人張忠謀昨日對此表示憂心，他說，台灣半導體製造未來仍可以相當有競爭力，但這個競爭力僅限於在台灣營運，「我們該持續在台灣營運，這也是唯一的選擇」。他認為，因成本過高，海外管理也有問題，台灣在海外設廠不具競爭力。

張忠謀昨日出席台灣玉山科技協會20週年慶祝大會暨論壇的晚宴，晚宴後以「經營人的學習與成長」為題發表演說，回答有人詢問對目前半導體赴外設廠的管理和成本等問題時，作了以上表示。

張忠謀表示，他27歲他到德州儀器（TI）工作，是第一個華裔員工，後來德儀送他到史丹福（Stanford）去唸博士，再回德儀工作，他總共在德儀25年，他認為科技事業的CEO，最好還是技術出身，英特爾現任CEO傑辛格（Pat Gelsinger）也認為如此，他是技術出身，傑辛格2015年不在英特爾時，曾給張忠謀寫信，然後來台灣看張忠謀，他認為傑辛格是個人才。

張忠謀表示，過去幾十年，全世界很多公司因為全球化和自由貿易這兩個原則而發達成長，但目前受到挑戰，「THE WORLD IS NOT FLAT ANYMORE」（世界不再是平的），傑辛格說半導體在台灣和韓國製造不安全，該有更多生產在美國，美國過去90年代在半導體製造上曾經達到全球42％比例，現在只有17％，美國政府想要更多美國製造，但他認為，美國已不可能回到過去，現在就算投下去1000億美元，想在美國重建有競爭力的供應鏈，最後仍會發現沒有競爭力，成本太高。

對於海外管理問題，張忠謀表示，過去有半個世紀，也就是從二戰以後到2000年初，是所謂美國世紀（AMERICAN CENTURY），他在德儀工作時，可以從德州管理全球員工，但現在台灣人管理海外工廠，絕不可能有像過去美國管理海外機構的權威，台灣管理者不可能在美國亞利桑那州管理的如同英特爾一樣好。