高端（6547)26日晚上公告，該公司開發的新冠疫苗獲選為WHO團結試驗疫苗，將展開全球第三期臨床試驗。此次入選的兩項疫苗為高端的次單位重組蛋白疫苗，以及Inovio公司的DNA疫苗。

這是WHO針對新冠疫苗開發首創的團結疫苗，主是是欽選全球最有潛力的開發商進行傳統的三期臨床試驗，將採疫苗組和安慰劑組的臨床模式，因此，高端的入選指標意義濃厚，突顯台灣的新冠疫苗有實力打國際賽局！

依據WHO公告內容，團結疫苗臨床試驗於哥倫比亞、馬利及菲律賓三個國家，超過40個臨床試驗中心執行。經由獨立的疫苗優先次序諮詢小組（the independentvaccine prioritization advisory group）評選，目前已有兩項疫苗確認獲選。首先入選的兩項疫苗為高端公司的次單位重組蛋白疫苗，以及Inovio公司的DNA疫苗。

WHO所主導的「團結試驗疫苗」是一個跨國的臨床試驗平台，目的在快速評估前景可期的新候選疫苗的疫苗有效性（efficacy）和安全性。這些候選疫苗是由全球首屈一指的科學家和專家組成的獨立疫苗優先次序諮詢小組挑選，目前除了高端新冠肺炎疫苗以及Inovio公司的DNA疫苗以外，預計還會有兩項候選疫苗在完成科學審查後，加入此項全球團結試驗。

WHO並表示，團結試驗疫苗（Solidarity Trial Vaccines）將加速全球多項最具潛力的新冠疫苗研發，從而創建更廣泛的疫苗組合，目標希望可以開發出更高功效的第二代疫苗以提供更好的病毒變異保護及更長的保護持續時間，以保護世界各地的人們免受COVID-19的侵害。

世界衛生組織(WHO)在10/26公告，該團結試驗疫苗聲明 (WHO Statement on Solidarity Trial Vaccines），是由WHO與哥倫比亞、馬利(非洲國家)、以及菲律賓衛生部共同正式對外宣布全球團結疫苗試驗啟動。