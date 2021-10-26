第10屆立委台中市第2選舉區陳柏惟罷免案投票結果出爐後，陳柏惟確定被罷免。（圖/黃國峰攝）

台灣基進立委陳柏惟遭罷免後，台北市第五選區（中正萬華區）立委林昶佐罷免案也成為大家關注的焦點。前立委沈富雄指出，這兩人有一個共通點，「他們叫偏鋒台獨」，而民進黨的態度則是「隱性台獨站中間，偏鋒台獨靠一邊」，認為這兩人被拉下來對自己也沒壞處，沈富雄分析兩人健走偏鋒的原因後表示，時間不一樣了，現在做這些事情，不得人望。

沈富雄26日在政論節目《少康戰情室》中表示，刪Q之所以成功，各種說法都有，但有一件事情大家忽略了，為什麼罷完陳柏惟，接著要罷免林昶佐？這2人有一個類似的地方，「他們叫偏鋒台獨」，這才是真正的力量，「民進黨是隱性台獨站中間，偏鋒台獨靠一邊」，這是非常重要的。

沈富雄指出，民進黨看到他們是偏鋒，拉下來對自己沒壞處。為何陳柏惟和林昶佐都喜歡走偏鋒？「我們說他無厘頭」，因為真正支持台獨的那些人，看到他們的表現很可愛、非常好，就正統、華麗的台獨而言，陳柏惟是唯一一個，所以他不得不這樣，「如果時光倒流20年，今天的陳柏惟，就是當年的朱高正，只是時間不一樣」，時間不一樣，現在去單操一格，不得人望。

主持人趙少康則說，「當年朱高正真的1人打35人，陳柏惟吹牛1人打35人，結果被林為洲一個人就打趴了，朱高正當時真的一個人衝上去，真的幹到立法院其他委員都怕，他真的這樣幹」。沈富雄反駁，「你扭曲我的講法，我就說一個人要凸顯和大家不一樣…」。