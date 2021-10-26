有「防疫英雄」美名的醫福會執行長王必勝突遭周刊爆出不倫戀，對象還是小自己15歲的護理師學妹，儘管本人全盤否認，仍引起網上議論不斷。有網友拿前議員童仲彥「大方告白」做比較，認為童比較王還有誠意。對此說法，童仲彥決定發聲力挺王，直呼「王必勝永遠是抗疫英雄」。

王必勝不倫戀震驚各界，有PTT網友就以前議員，現為金色力量黨主席的童仲彥過去的婚外情為例，表示「反而阿童對邱主任那真摯的告白還比較誠信吧？」

前台北市議員童仲彥臉書發文表示，對王必勝只有感恩，「王必勝永遠是抗疫英雄」。(本報系資料照)

對此，童仲彥今也在臉書「台灣阿童－童仲彥」上發文澄清，表示他只在乎王必勝抗疫有功，救了多少人命，並不在乎他外面是不是有生小孩。「家家有本難唸的經，只要他不是像有的人假專業用騙的，不以私害公何必追殺他呢？」

童仲彥反問，「各位，你們的感情婚姻，都如童話的公主王子般美好嗎？阿童做過的事，認就認，如果您們遭遇跟我一樣的事，能忍嗎？能認嗎？」最後他強調，對王必勝只有感恩，盼外界別再拿他跟王來比較，「王必勝永遠是抗疫英雄」。

已婚的王必勝今（26日）被周刊爆出與自己差15歲的護理師搞曖昧，短短一個月探視護理師母女9次。另外，護理師個人社群出遊打卡，也和王必勝出差行程出現驚人巧合。對此，王必勝本人回應，「我跟她是認識很久的同事，偶爾會去吃飯、走走，孩子不是我的，是她跟前男友生的，他們已經分手了。」