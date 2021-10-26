人妻還將抓姦「床照」PO網，網友痛批渣夫。（翻攝搜狐網）

被指控外遇的人夫發文澄清，養了3年的兒子不是親生的，還附上親子鑑定書，網路風向大逆轉。（翻攝搜狐網）

大陸浙江省紹興市發生一起八卦狗血程度不輸八點檔的家庭事件，一名人妻在女健身教練家，當場將丈夫與小三抓姦在床，還將「床照」PO網，引來網友集體痛批。豈料事後丈夫貼出一張親子鑑定書，表示養了3年的孩子竟是別人的，風向大逆轉，可憐人妻才是先渣的那個。

綜合陸媒報導，一名女子因范姓丈夫離家半個月，憤而帶著朋友到女健身教練家抓姦，果然逮到兩人在床上，女教練表示不知范男已婚，人妻則將丈夫與女健身教練「床照」PO網，還在微博發長文向3歲兒子道歉，讓他看到父母不合，爸爸不但說兒子不是自己的，還打了媽媽和外婆，內文訴盡各種委屈，還說「為母則強」，也引來眾多網友力挺。

不過范姓男子事後也發文，表示自己當了3年的爸爸，才發現兒子不是親生的「這種心情無法用語言表達」、「等於說白給別人養了3年兒子」，並附上親子鑑定書為證，更說妻子為了要錢，什麼招數都使出來，「電視劇都不敢這麼演」，瞬間讓網路風向大逆轉。