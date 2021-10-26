在各家主板廠開始陸續為下一代Z690主板系列新品暖場之際，華擎（3515）傳來好消息。於7月因疫情受影響停工的越南協力廠，將自27日起將先復工三成，後續亦將配合當地政府階段性復工。

華擎7月中下旬因越南疫情升溫，當地協力廠配合防疫政策全面停工，致其主板出貨動能大幅受累，連帶影響第三季營收出現雙位數年減走勢、降至近六個季度來低點，不過仍有歷年同期次高的水準。

在緊急尋求台灣及中國大陸其它合作廠協助外包下，支援的產能在9月後逐步放大，華擎先前預期第四季出貨動能就能回穩。

華擎亦於這段期間全力支持越南的委外代工廠、配合越南當地政府要求、加緊落實防疫措施，26日終接獲通知、已順取得當地政府的階段性復工核准，首波回復的生產線將自27日起啟動，復工產能約達30％。

華擎指出，後續亦將隨時關注當地疫情，同時持續配合當地政府防疫規定，以員工健康安全為優先考量，並將依當地政府規定、安排階段性復工。