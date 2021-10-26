台灣玉山科技協會20周年慶祝大會暨論壇晚宴周二(26日)舉行，台積電創辦人張忠謀的評論與演講備受外界關注，指出2年前就認為台積電將成為兵家必爭之地，未來地位還會愈來愈重要。張忠謀還在演講分享到，英特爾今年才上任的執行長Pat Gelsinger他從前就見面過，並對台積電很不客氣。

美國半導體巨頭英特爾Pat Gelsinger今年上任後，宣布將在美國亞利桑那州斥資近200億美元打造2座先進製程晶圓廠，更誓言英特爾進入IDM2.0，提供所有最新的技術整合，將協助系統公司做訂製化的晶圓代工、IP、封測，並獨立出晶圓代工部門。Pat Gelsinge也不斷走訪各國表達投資意願，並聲稱未來10年將在歐洲投資800億歐元。

然而，市場原本期待英特爾可以釋出更多先進製程訂單給台積電，但Pat Gelsinger在宣誓重返晶圓代工業務後，鎖定美國的520億美元半導體補助法案，並投書到媒體，認為美國政府不應該補助不把半導體技術留在美國的外企，被視為直指台積電。Pat Gelsinger近日受訪時表示，必須研發出比蘋果更優秀的晶片，希望有朝一日贏回蘋果晶片訂單，外界解讀是衝著台積電而來。

資深半導體分析師陸行之表示，英特爾現在應該確保量產投片不要延遲，好好思考如何縮短與台積電的製程技術差距，否則別癡心妄想蘋果會回頭。

張忠謀則是在演講過程指出，每個英特爾CEO他都認識，包括這傢伙(Pat Gelsinger)，並分享他早在2015年，Pat Gelsinger還在VMware工作，就對他印象深刻。張忠謀回憶，Pat Gelsinger曾給張忠謀寫信，然後來台灣看他，並花了15分鐘就解釋VMware是什麼公司，他認為Pat Gelsinger是個人才

不過，張忠謀也評論Pat Gelsinger，5年前這傢伙就很有點不客氣，現在對TSMC(台積電)也很不客氣，所以現在也不過是以其人之道還其人之身，雖然他講話有點偏激，但張忠謀也認為科技業應該由技術出身的人領導最好。

至於張忠謀針對英特爾積極擴張產能，張忠謀指出，過去幾十年，許多公司因為全球化、自由貿易這2個原則而成長，目前受到挑戰，「THE WORLD IS NOT FLAT ANYMORE」（世界不再是平的），Pat Gelsinger認為半導體在台灣、南韓生產不安全，要有更多美國比重，美國過去90年代在半導體製造上曾經達到全球42％比例，現在只有17％，所以美國想要重建本土半導體供應鏈，但他認為美國已經不可能回到過去，就算現在投入千億美元資本，最後會發現成本太高，失去競爭力。

至於台積電海外設廠，張忠謀認為，台灣半導體製造未來仍可以相當有競爭力，但這個競爭力僅限於在台灣營運，因為成本過高、海外管理不可能如過去美國管理海外機構的權威，台灣管理者不可能在美國亞利桑那州的廠區管理，如同英特爾一樣好，認為在台灣營運是保持競爭力的唯一選擇。