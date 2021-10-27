五倍券領到手了嗎？五倍券第一梯次紙本預訂人數約1193萬人，不少人都已經拿到手並做消費，但許多人對於如何查詢使用餘額，以及消費紀錄仍一頭霧水，《中時新聞網》整理五倍券官網、行動支付、電子票證和信用卡的查詢餘額管道，讓讀者便於了解五倍券使用方式。

還沒在第一梯次預訂的民眾也別擔心，第二梯次預訂於今(25日)9點開始，截止時間為31日，同樣可於五倍券官網(5000.gov.tw)或4大超商事務機預訂，並於11月8日至21日至選定通路點領取。

一、登錄五倍券官網 可查詢使用餘額概況

民眾可上五倍券官網（https://5000.gov.tw/），查詢自己的消費額度，點選網站的「數位標章」、「查詢」，輸入個人基本資料後即可查詢。其中，「查詢」可以查到數位五倍券已使用的額度，但需要等到銀行授信端回傳資料，才能更新數字，因此更新並不是即時數字。

五倍券官網。(圖/翻攝自 五倍券官網)

登錄數位標章 供店家查詢「滿額狀態」

至於「數位標章」用途，則是為了讓店家能立即確認顧客的數位五倍券「滿額狀態」，而並非是「付款工具」。民眾若要查詢是否滿額，需要先登錄自己的身分證字號和手機號碼，即可得知自身餘額狀態、和一個QR Code及一串優惠代碼、電子式條碼。 值得注意的是，登錄後頁面僅會顯示「未滿額」、「已滿額」，若額度已用完，將不會顯示新的QR Code。

五倍券查詢。(圖/翻攝自 經濟部臉書粉專)

五倍券官網。(圖/翻攝自 官網)

官網「簡易查詢」五倍券、好食券總額度、餘額

民眾透過五倍券官網的「簡易查詢」，也可以得知五倍券綁定狀況，網頁上會顯示出五倍券、加碼券資訊、好食券的總額度及已使用額度，但和前述介紹相同，這部分並不是即時更新。

二、從銀行網站查 即時更新快又準

不過，若民眾當初有將銀行信用卡綁定五倍券，就可以透過銀行網站查詢到自己的餘額，比官網更新還要即時，且數字也較為準確。但每間銀行會提供多少細項供查詢，則視銀行端決定。

民眾若使用富邦卡綁定數位券，可從銀行網站查詢相關資訊。(圖／翻攝自富邦網站，讀者提供)

三、透過街口支付等行動支付查餘額

用信用卡綁定五倍券者，不管是使用哪一種行動支付，都歸類在信用卡消費紀錄，查詢五倍券餘額時，以街口、Line pay消費完，從頁面馬上就知道五倍券及好食券的消費額度，查詳細的消費細項可點選「查看回饋明細」。

街口頁面馬上就知道五倍券及好食券的消費額度，查詳細的消費細項可點選「查看回饋明細」。(圖/街口支付)

而綁定台灣pay者可在App上選擇「五倍券」，並選「綁定紀錄」，官網超連結導回五倍券官網的「簡易查詢」，輸入個人資料後，就可以得知已消費額度。

四、透過悠遊卡電子票證查餘額

使用一卡通、悠遊卡及icash2.0等電子票證綁定者，需到各自網站查詢，例如先到icash2.0官網，輸入身分證字號、出生年月日、驗證碼就可以查詢五倍券消費累積金額。

綁定悠遊卡成功後，使用名下的記名悠遊卡消費，會自動累計消費金額，如何查詢累積的消費金額？很簡單，點選到悠遊卡查詢網頁查詢即可。