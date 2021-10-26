桃園市新屋區台61線26日晚間7時05分許，一輛由46歲洪姓男子駕駛砂石車滿載的砂石掉落路面，散落距離長約200公尺，造成2部自小客車壓過砂石爆胎、2部自小客發生追撞，後方又造成31歲徐男騎乘重型機車滑倒，所幸僅有大型重型機車騎士腿部有擦挫傷。

警方說，自小客車與大重機駕駛酒測值皆為零，現場由中壢工務段進行清理，目前已聯繫到疑似肇事車輛，後續責任待警方調查釐清中。