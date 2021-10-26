台61砂石車掉落砂石害2車爆胎追撞 1騎士滑倒 23:592021/10/26 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61砂石車掉落砂石害2車爆胎追撞1騎士滑倒。（翻攝照片／呂筱蟬桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市新屋區台61線26日晚間7時05分許，一輛由46歲洪姓男子駕駛砂石車滿載的砂石掉落路面，散落距離長約200公尺，造成2部自小客車壓過砂石爆胎、2部自小客發生追撞，後方又造成31歲徐男騎乘重型機車滑倒，所幸僅有大型重型機車騎士腿部有擦挫傷。 警方說，自小客車與大重機駕駛酒測值皆為零，現場由中壢工務段進行清理，目前已聯繫到疑似肇事車輛，後續責任待警方調查釐清中。 賓士車追尾釀4車連環撞 車上4金防部官兵引側目 酒駕開BMW撞警車再撞餐廳 安全氣囊全爆開 男氣胸進加護病房 #砂石 #砂石車 #爆胎 #追撞 #騎士 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3七堵段6百萬保時捷疑打滑追撞前車 車頭全毀、零件散落一地 12:482021/10/24 社會 屏東爆街頭殺人案1死1傷 醉男持木棍石頭行兇遭逮捕 22:242021/10/25 社會 20米路樹突倒塌 重砸騎士2人送醫 04:102021/10/24 社會新聞 行經蘇花公路遇6.5強震 駕駛慘遭落石擊中車身驚險逃一劫 15:282021/10/24 生活 宜蘭6.5強震 招牌墜地 落石砸車 04:102021/10/25 焦點要聞 淡江大橋八里端昨風光通車 今日封閉匝道塞爆車流惹民怨 21:272021/10/26 社會 強震狂晃 他開蘇花改嚇到方向盤握不住：以為爆胎 14:092021/10/24 生活 姐妹花遭母親男友深夜掀被蹂躪 妹妹爆哭1反應曝光淫行 20:392021/10/24 社會 行車糾紛竟持棒毆打騎士 警調電眼鎖定作案車輛 17:502021/10/25 寶島 妙齡女感謝2大叔助貸款 卻因「只有他有紅包」爆衝突見血 11:232021/10/26 社會 台股衝萬八看HTC？入「監獄」還飆漲停 網嗨爆：大哥回來了 17:302021/10/26 財經 社會熱門新聞 抓姦老公「上健身女教練床」！可憐人妻形象因1張紙大逆轉 - 社會 摩鐵這張滑椅怎麼用？ 網看圖解驚呼：八爪椅落伍了！ - 社會 新竹少女輪暴焚屍案主嫌獄中冒冷汗2hrs暴斃 死因4個字 - 社會 腳踏車勾正妹長裙下拉 內在美全看光 拍攝者不救網幸災樂禍 - 社會 社會9點檔》鐵條捅8旬婦下體躲10年 他連殺3人等候執行槍決 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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