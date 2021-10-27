智慧型手機普及化讓通訊更加方便，但有網友好奇發問，為何住家市話沒被淘汰？貼文引發討論，也有人指出市話的差異性，是智慧型手機無法取代的，甚至能在關鍵時刻救命。

一名網友在PTT八卦板發問，表示家中網路走中華電信已經好多年了，是搭市內電話門號就一直沿用到現在，但現在人手一機的時代，大家住家還有安裝市內電話否？

不少網友紛紛留言，「十幾年前就沒裝了」、「沒裝，根本用不到幹嘛裝」、「自從手機普及後，室話就變成裝飾品惹，響起來不是詐騙就是推銷」、「以前填資料對方聽到沒室內電話都會很驚訝」、「你484不知道有些鄉下的市區手機收不太到訊號？」

有人則認為市話的優勢就是便宜，「市內電話費率那麼便宜，手機是要怎取代」、「有裝阿，聊個幾小時也沒花多少錢」、「分機裝樓上樓下、用電話聊天方便」、「家裡長輩聊天專用，又便宜」。

還有網友指出市話的最大優勢，就是不受電力影響，「有還是會裝，因為當天災斷電時，市話還能通作為災難預備的工具」，不像手機需要定時充電，如果沒電也是發揮不了作用。