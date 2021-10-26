基進黨唯一立委陳柏惟慘遭罷免，將在4天後正式解職，一夕間從台中立委變成高雄北漂市民，不少網友都認為陳柏惟肇逃，加上太過高調是主因，甚至有人翻出陳柏惟2年前一張合照，直言根本業力引爆。

網友翻出陳柏惟2019年7月一張三人合照，照片中的人有前桃園市議員王浩宇、無黨籍高雄市議員黃捷以及陳柏惟本人，當時收到自己遭鎖定為罷免目標後，陳柏惟在臉書PO出這張合照，狂言「我跟你們講啦，含粉真的沒有很多啦，他們連我們三個小議員都罷免不掉啦」，更承諾說若2020年三個都被罷免成功，他請全台灣人吃雞排，還不會偷跑去香蕉煎餅花100元加起司，這就是水準。

陳柏惟被罷免後，2年前一張與王浩宇、黃捷的合照也遭網友挖出揶揄。(圖／陳柏惟臉書)

不料如今照片中3人，其中2人包括王浩宇和陳柏惟本人都已遭到罷免，僅有黃捷挺過一劫，2人也分別成為台灣史上首位遭到罷免的市議員與立法委員，相當諷刺。

如今陳柏惟罷免案通過後，不少網友翻出這張照片，大笑「真的是業力引爆」、「做人還是低調點好」、「被罷免的2個剛好都是很囂張的那種」、「雖然現在2021了，但還有沒有雞排可以吃」、「跨時空打臉自己」、「根本現世報」、「囂張果然沒有落魄的久」、「聽說被罷的那兩個都要去高雄發展，幫高雄人QQ」、「韓粉可能很少，但不爽你的人很多」。