藝人大S（徐熙媛）和汪小菲6月初鬧婚變，10年婚姻岌岌可危，後來家人表示只是夫妻吵架，兩人婚姻狀況成為關注焦點，上月底汪小菲似乎為了替老婆慶生，特地飛來台灣，目前則被媽媽張蘭爆料已回大陸，張蘭還點讚了一些對於大S的負評，讓大家看傻眼。

張蘭最近在抖音上透露汪小菲已經回大陸，並曬出一組照片，寫下：「汪小菲同學第五次隔離的第五天，每一天都值得被記錄」，照片部分，有他陪兒女在海邊玩耍的畫面，或是他與工作夥伴的合照，讓張蘭忍不住誇兒子「有家庭責任、有社會責任、有企業責任」。

張蘭曬出汪小菲在台灣陪兒女出遊的照片。（圖／翻攝自張蘭抖音）

張蘭解釋點讚對大S負評的原因。（圖／翻攝自張蘭抖音）

而張蘭吐露汪小菲的近況後，就有不少人在底下留言「大S就不能來北京嗎」、「大S真是一點都不愛汪小菲，從來不肯妥協，一副要離就離的樣子」等質疑大S的言論，更有網友發現張蘭還把這些說媳婦不好的評論都點讚了，不禁讓外界對婆媳關係多作聯想。

對此，張蘭大方說明原因，「每一條評論我都認真對待，無論什麼內容，大家都是用心了，我必須認真點讚」，看到別人打趣虧不懂她的行為，覺得會影響她和大S的關係，張蘭也回覆「因為尊重」。

汪小菲上月底突開直播吐露人在台灣隔離，引來許多網友好奇他和大S的狀況，汪小菲則回應：「我們很好，大家不用瞎操心，上次的事純屬誤會」，婚變風波似乎已經解除。