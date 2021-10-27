1993年01月19日論情西餐廳大火，奪走33條人命。（中時資料照／吳方明攝)

論情西餐廳大火不僅被燒毀，連騎樓下的機車也被波及，消防人員冒著寒冷的天候，在消防水柱澆灑下，進入火場搶救。（中時資料照／吳方明攝）

高雄「城中城」大火釀46死悲劇，震驚社會。回首過去，28年前台北市「論情西餐廳」也發生大火，短短不到半小時，就斷送33條人命，更令人遺憾的是，創作歌手董榮駿還來不及完成夢想，就在這場大火中殞落，警方調查認定本案是人為縱火，但兇手身分不明，迄今仍逍遙法外。

1993年1月19日凌晨2時許，台北市區依然華燈璀璨，位於松江路興華大樓2樓的論情西餐廳24小時不打烊，餐廳一隅，駐唱歌手董榮駿正唱著自己的原創歌曲，當時餐廳內約70餘人，眾人一邊聆聽，一邊聊著天，沒人料想到接下來將發生的事情。

餐廳門口邊上吧檯的服務生，突然聞到一股汽油味，接著傳出爆炸聲，眾人還來不及反應，熊熊大火就竄了進來，服務生拿出滅火器噴灑，仍阻止不了火勢，餐廳內瞬間陷入火海、黑煙瀰漫，群眾嚇得四處逃竄。

大火堵住了前門，群眾只能往後逃跑，好不容易找到逃生門，要命的是，逃生通道平時被餐廳用來堆放雜物，根本沒辦法打開；大廳對外窗戶幾乎是密封的強化玻璃，敲也敲不破，眾人只能擠在唯一一扇可開啟的狹小窗戶待救。

警消獲報後5分鐘內趕抵現場，不少人已經從窗戶跳下，骨折重傷，這都算是幸運的。警消破窗救人，雖然在短短22分鐘內撲滅火勢，但死傷已經造成，包括董榮駿在內的33人，禁不起高熱及濃煙，或被火燒，或被嗆死，倒在小窗戶附近，早已沒了生命跡象。

1993年論情西餐廳於凌晨發生火警，造成33人死、21人輕重傷的慘劇。（中時資料照／李黎顏攝）

1993年間論情西餐廳大火，原本充滿浪漫情調的西餐廳，瞬間被火吞噬，宛如人間煉獄。（中時資料照）

警方根據火調報告及服務生等人證詞，認定本案是人為縱火，但當時缺乏監視器，又無人指認，兇手身分迄今仍不明。而論情西餐廳早被舉發安全檢查不合格，且沒有營利事業登記證，被市政府勒令停業，卻還繼續經營，最終引發悲劇，時任市長黃大洲當日立刻請辭負責，餐廳老闆許慶雄後來也被依過失致死罪判刑3年3月。

感人的是，命喪火窟的董榮駿，留下40多首原創歌曲，遺孀悲痛之餘，仍堅持幫丈夫完成夢想，帶著歌曲踏遍各大唱片公司，就是希望出個專輯，以告丈夫在天之靈。

這個故事輾轉傳到當紅歌手齊秦的耳中，齊秦深受感動，在案發1周年的1994年1月22日發行新專輯《邊界》，收錄董榮駿創作的《無情的雨無情的你》、《紫雨》兩首歌，並選用前者為主打歌，隨後廣為傳唱，成為經典。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。