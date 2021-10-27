李峻淯祖籍金門，世代農民，「早上務農，下午還要到海邊採蚵」，尤其李氏就住在「前線中的前線」—古寧頭，曾經時時刻刻身處「單打雙不打」的砲擊威脅下，這樣艱險的生活環境，養成了李峻淯刻苦耐勞的個性；隨著到臺灣就讀憲兵學校，更形塑出他堅毅不拔的性格。金門的成長過程，加上憲兵嚴格的鐵血紀律，讓李峻淯在軍旅生涯告一段落後，還是不改嚴肅剛直的態度，即使是對待兒子李洋。

李洋一家三兄妹，李洋排行老二，妹妹李芷蓁是家中唯一的女兒又是老么，三千寵愛在一身，「妹妹可以叛逆，但我連青春期的叛逆都沒有」；大哥李榮羿很小的時候，奶奶從金門到臺灣來幫忙照料哥哥這個長孫，「誰敢管我的乖孫」！李洋感到自己在哥哥與妹妹中間，父親的管教最為嚴格。

李洋的奶奶在臺灣將近十四年，直到八十歲高齡，看到兒子的生活比較穩定，孫子也比較大了才回金門，最後以九十四歲高齡辭世，「我看到平日不苟言笑的爸爸與伯伯李開陣，跪在靈柩前，哭到不能自已」，當時還沒升國中的李洋，才體會到生離死別，與父親對奶奶的孝心。

凡是當過父親的男性，都知道要扮演好這個角色，權威或嚴厲，溺愛與放縱，不好拿捏，「我一直在學習怎麼當個父親，更沒有人教過我，要如何當一個選手的父親」，在談到培養李洋時，李峻淯這麼說；而在李洋看來，父親也可能是世界上最簡單又最多元的名詞，李峻淯是種權威、也是保護傘；有時是個動手修理自己一頓的人；有時也能以一句話，讓自己一把鼻涕一把眼淚。但可以肯定的是—正是李峻淯的言教身教，才協助李洋茁壯成長，成為今天的金牌羽球選手。

李峻淯雖說李洋自幼「配合度就很高」，但父輩對下一代的管教方式，可以說是任何時代及任何環境下，永遠存在的重要課題，從李峻淯與李洋父子間，打從幼稚園起所灌輸的「服從」、「負責」、「守時」等等觀念來看，這些都是日後李洋從起步晚、升甲組晚、首次進國際賽事準決賽也晚，一路不被看好的逆境中，持續向前的能量。

李洋幼稚園時，有一次李峻淯要李洋好好抱著他坐在摩托車後座，但李洋卻執拗要站在前座踏板上，「我數一、二、三，不上來就走囉」！李洋沒想到父親就這樣揚長而去。李峻淯也曾諄諄告誡李洋，要把自己該帶去學校的東西準備好，「要是忘了什麼，我和媽媽都很忙，別打電話要我們送去學校給你」！

小學三年級那一次，讓李洋特別刻骨銘心。李洋家中的時鐘比標準時間快了五分鐘，「當時爸爸規定我三點要寫完功課，我也認為沒問題而一口答應，過程中妹妹一直找我玩耍，到了兩點五十五分，我只差幾個字了，但爸爸以家中時鐘為準，已經三點了，於是要我進房間，關上門後痛打我一頓」！

從此李洋成為極度看重時間的人，並且取前置量，「尤其愈大，愈看到很多人對時間毫不在乎」，這一點與他日後愈來愈自律的作息相輔相成，李洋以打電動玩具紓壓，妹妹說「哥哥打電玩還會設鬧鐘，例如說規定自己只能玩到十點半，他鬧鐘就會提早半小時，設在十點，提醒自己十點就要開始準備，十點半就真的關掉電源，準備休息」，李芷蓁小時候甚至覺得哥哥自律到不像地球人程度，「我真的覺得他很奇怪，就直接問『哥哥你是不是外星人？』但他沒有回我……」。李榮羿也提到弟弟的守時，「我跟他共用一個遊戲帳號，一次只能登入一個人，我們輪流玩，所以就講好他要玩的時間，他說什麼時間結束，就一定會結束」。

相對父親的嚴厲，李洋總能在母親林莉娟那邊感受到溫柔支持，在中山國中的時候，老師誤會他考試作弊，「我覺得完蛋了，一定會被爸爸打死」，但是聽了兒子解釋「只是同學的藍芽不小心傳來訊息所以手機響起來」後，她相信兒子的人格，替李洋向李峻淯解釋原因。

李洋三兄妹在父母「剛剛好」的管教下，長大成人。現在一家人不時仍會外出聚餐，共享天倫之樂。（李芷蓁提供）

當然李峻淯也有心疼兒子的一面，當李洋在社子國小苦無上場比賽的機會時，「大隻雞慢啼」，他用閩南語的說法，鼓勵兒子只是大器晚成。李峻淯儘管積極讓兒子進體育班，他仍舊擔心孩子走這條路，到底有沒有前途，「坦白說，每個體育班的家長都怕」，何況金門在歷史上可是文風鼎盛，早在南宋，大儒朱熹就曾在今日的金城鎮「燕南書院」講學，雖是戰地，但是並非重武輕文。

李洋理解父親期望兒子出人頭地的心情，但李峻淯總是以比較傳統的方式來「鞭策」兒子，凡事都做得還不夠好，哪怕李洋付出了再多也一樣，永遠還有進步空間，有一次李洋挨罵後爆發了，「我打球不是為了你，不然你來打，我不想為了你的『甲組夢』努力」！

最關鍵的時刻，還在李洋高三養傷的階段，既上不了場，又到了決定升學的時刻，父子之間的關係更顯冰冷，「我已經忍耐很久了，又不能跟他講什麼，怕他壓力太大，但不講我憋著又難過」，在高三選填志願時，李峻淯的教育態度是，還在讀高中的李洋，百分之八十要聽他的。「那時清華大學、臺北大學與臺北商業大學都有名額，體保生可以去考，就這樣訂了」。

楊燕萍提到的那個「達標的期限」，將在二○一三年，李洋高中畢業的夏天到期。李峻淯知道兒子的羽球贏得不夠多，到此刻為止，也跨不過甲組的門檻，就算一路走來再支持兒子，此時他也必須冷靜地告誡李洋「不能只想著打球，書要多讀」，還要李洋做好不繼續打球的最壞打算，好好學習，認真讀書—讀書這件事日後在李洋要成為土地銀行的正式行員時派上用場，當他從合作金庫轉職時，儘管是知名羽球選手的身分，仍必須經過考試，「什麼《票據法》啦，要讀的、要背的、要理解的，應有盡有」，過去的知識累積，成為日後的助力。

所以李洋認為運動員不應該那麼早就放下書本。以目前羽球雙打選手來說，如果也以奧運為目標，現階段有李洋與王齊麟樹立門檻，他們勢必要跨過這兩個金牌搭檔，才可能前進到下一步。再年輕一點的十八到二十一歲中，雖然也有一些不錯的選手，但是會發展到什麼地步，也還是未知數，「在臺灣能真正靠打羽球養活自己與家人的可能頂多六十位選手，假使不下點功夫好好讀書，就只有繼續打球這一條路」，李洋開玩笑說，在一群不太讀書的人中，自己算是「比較認真的」，他看到不少運動員是不讀書的，也就是說，當這些選手一旦沒辦法再打球時，他們就毫無退路，也沒有其他選擇，這也是李峻淯在李洋受傷，又升不上甲組時苦口婆心要他好好讀書的原因。

李洋到今天還刻骨銘心，父親的回應起先讓他愣住，然後自己結結巴巴地告訴父親：「爸，我……，我對羽球還有熱忱，我想選體育系。」針對「熱忱」這兩個字，李峻淯卻回他：「你不要告訴我，等你三十歲的時候還有熱忱。你不是這塊料啦！」斬釘截鐵的冰冷話語，「我爆哭了一整晚」，李洋記憶深刻，「但哭完後好好睡了一覺」。

「這是我的激將法，我太了解我兒子了」！李峻淯決定在這當下孤注一擲，他不是懷疑自己兒子的熱忱，但他也認為如果兒子就因為這句話而意志消沉，那他的心理素質也沒辦法成為世界頂尖的球員。

但李洋真的是這塊料。「哭完，我隔天就像沒事一樣，然後回學校繼續訓練」。不論如何，李洋的選擇還是繼續打球，甄試對他來說不是問題，他聽話進入當時還是臺北商業技術學院的臺北商業大學。學商，給自己一條後路，也希望日後還能練球，「爸爸說的完全出自父親的關愛，我知道他用心良苦」，一直有人不看好李洋的羽球前景，但這也一直成為促使他進步的能量。李洋總是以更認真，把握每場比賽，累積經驗的態度，讓自己能更有信心迎接挑戰。

軍旅出身的李峻淯，不擅長把對李洋的疼愛掛在嘴上，卻表現在實際的行動上—不辭辛勞地為李洋穿球拍線。（李洋提供）

(本文摘自《夢想前場：李洋》/三民出版)

【內容簡介】場上的拚搏，是他賭上青春的印記

「球沒落地，絕不放棄」

李洋自述成長故事！

「正因為我普通，所以才更努力去做我想做的！」

2021年7月31日，東京奧運羽球男雙金牌戰，決勝點的一記壓線球「IN」，李洋成功守住了前場。

「我喜歡打球，所以我也會繼續開心地、努力地在球場上追逐我的夢想。」

他始終不忘喜愛羽球的初心，但曾經，他也想過要放棄……

李洋的羽球生涯起步較晚，從乙組晉升甲組，足足熬了八年。

父親說他「你不是這塊料」，讓他徹夜痛哭，掙扎是否該放下手上的球拍。

最後，他擦乾淚水，踏實地一步步走上奧運殿堂，「逐夢路上艱辛難免，但並不孤單」。

想知道李洋是如何堅定目標，勇敢逐夢嗎？

想知道燦爛笑容之下，有多少酸甜苦辣的故事嗎？

想知道面對人生選擇時，他是如何取捨嗎？

讓李洋親自告訴你，他是誰。

【作者簡介】

李洋／口述

1995年生，金門縣金寧鄉人，臺灣男子羽球運動員。

畢業於臺北市立大學研究所，現為土地銀行羽球隊員。在父親鼓勵下，小學開始接觸羽球，但因起步較晚，羽球生涯並不順遂。後來秉持「球沒落地，絕不放棄」的精神，在羽球生涯屢有突破。

為感謝家鄉金門的栽培，成立「金門體育會李洋基金優秀運動選手培訓獎勵金」，幫助有急難需求的弱勢選手，也積極培育羽球後進。

2013年，與搭檔江聿偉在全國羽球排名賽獲得乙組冠軍而成功晉升甲組

2018年，與李哲輝聯手拿下雅加達亞運男雙銅牌

2021年，與王齊麟在東京奧運奪下臺灣首面球類項目金牌

裴凡強／採訪撰文

現居臺灣臺北，祖籍湖南安鄉。

曾在慈濟的道場當記者跑到曾母暗沙，後又到了俄羅斯的海參崴工作，熱愛寫作以及採訪，範圍北起俄國、高加索、白俄羅斯，南至東沙與南沙群島。

著有《南海有多難：地圖上看得到卻到不了的國境最南》，合著有《這不是你以為的俄羅斯》、《島嶼岸邊》等書。

近期最得意之事是當了奶爸，與採訪東奧羽球男雙金牌選手李洋，並完成這本《夢想前場：李洋》。