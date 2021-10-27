我們結合了自身擁有的基本欲望、透過生活獲得的經驗、在社會環境中受到的影響、以及身旁人們的期待，形成一個「我要成為什麼樣的人」的基準，這個就是「理想我」。但是，「理想我」一定會與「現實我」有差距（gap），差距越大對自己就產生越多的負面評價，不管別人怎麼讚美，自己都不會感到滿足，也無法認同自己。

如果無法達到令自己滿意的位置，就覺得沒有意義，因此也總是覺得「我不夠好」，或是抱持「我可能會被拋棄」的想法，飽受折磨過活。這種為了戰勝對自己存在感到的不安與恐懼，成為不斷與他人競爭且總是要贏的好勝心。就算自己沒有意識到競爭的心態，但是在自己所屬的團體中如果落後的話，就會感到非常惶恐。

在競爭中渴望贏過對手的心情，有時只是為了證明自己比對方更優秀。

因為對自己的評價是負面的，所以經常提前預測自己會失敗，但又不想面對，於是為了保護自己，事先迴避可能會引發自卑感的問題，反倒藉由尋找他人的缺點並加以批判，來展現自己是對的，或是搶先證明自己的優越性，以免對方發現自己的弱點。

這種心理現象稱之為「自我保護傾向」（safe guarding tendency），也就是說，一直認為自己必須是最優秀的想法，是源自於要保護自卑的自己所引發的自我保護傾向。總覺得要做到最棒的人，內心是不安的，他們為了要爬到自己期望的位置，並且要守住那個位置而終日惶惶不安，即便達成目標，也會因為沒有其他目標而開始焦慮。這種想要保護自己的「安全欲望」對人類來說，很接近本能，就像是昆蟲會改變自己身體的顏色，來適應周邊的環境。

自我保護傾向會以很多型態出現，其中之一就是「猶豫」，當面對任何問題時，不會積極地解決問題，而是責怪他人或是責怪周邊環境，這時候發脾氣，很大的目的是為了將自己的挫折感或是羞恥心轉嫁到對方身上。

或者，也有一種情況是認為預想的問題沒有解決的可能，就事先放棄以「保持距離」來迴避。雖然保持距離十分重要，但是這裡卻反而將難以解決的問題往後推延，而過度沉浸在次要問題中。或者也會出現態度消極、只付出有限的努力，或是在沒有完成事情的情況下，推延解決問題的狀態。

佑寧的情況也是因為這種自我保護傾向很強烈，所以自動以競爭型態來啟動防禦機制。但是將他人當作競爭對象時，別人自然地會覺得佑寧不好相處，因為這樣的人擔心別人會無視自己，所以時常像一隻刺蝟一樣豎起尖刺，當然沒有人會想靠近。換作是我，也不會想接近那些豎起尖刺警戒防備的人啊！如果一直處於豎起尖刺的狀態，也許有一天環顧四周時，會發現只剩下自己一人，留下來的只有無限的孤獨與空虛。說不定佑寧現在的處境，再往下一步就會變成這樣了。

(本文摘自《給總是覺得自己不夠好的你》/大好書屋)

【內容簡介】只有接納自我，才能在痛苦與疲憊不堪的瞬間，還能鼓起勇氣繼續向前走

打開FB與IG，滑了一輪充滿美食、美景與美照的動態後，你是否常常感到一股莫名的低落感？

「跟別人比起來，我長得真醜」

「跟別人比起來，我好不勇敢」

「跟別人比起來，我一點成就也沒有」

朋友與陌生人的生活樣貌，在我們內心成了一把一把的尺，

不斷地在各種情景下拿出來作對照，

我們把每天的生活都過成了「比較級」的人生，

吃飯是比較、工作是比較、伴侶是比較，

就連回憶，也成了比較⋯⋯

於是乎，當我們：

想換工作的時候 害怕會後悔也擔心別人的眼光

能力被肯定的時候 擔心下次會失誤而戰戰兢兢

必須做決定的時候 煩惱做不出最好的選擇而耽誤時程

無法輕易認同自己的選擇與表現，是因為我們總是不知不覺間在與他人比較！

進入社群媒體的時代，我們更輕易地觀賞到他人的生活，卻也更輕易地否定自己的人生。

本書作者朴豫眞長年以阿德勒心理學進行心理諮商，她觀察到許多人因為與別人比較、與過去的自己比較，因而無法接受自我的原貌，用羞辱、責備、冷漠無情的態度對待自己，陷入自卑卻又充滿不甘心的痛苦中。

檢查一下，這些糾結與惶恐，也是你的寫照嗎？

認為「一定要有一個很遠大的目標」，才算是過著有意義的人生

常被「過去失敗的經驗」困住，遲遲無法邁出改變的第一步

明明自己已經做得很好了，卻總是跟別人比較，擔心被對方超越

太在意他人的評價，渴望得到別人的讚美，否則無法認同自己

阿德勒說：「只有接納自我，才能在痛苦與疲憊不堪的瞬間還能鼓起勇氣繼續向前走，使自己能夠朝著目標中的人生前進而不會迷失方向。」生活的焦點是要為了與自己好好相處而努力，不應該放在「與他人比較」之上！

現在開始，停止追求不屬於自己的人生，

用阿德勒心理學化解工作、親情、感情的困境

本書作者多年來用阿德勒心理學輔導眾多個案學習接納自己、停止與他人比較，並從中建立自己的信心與新生活。

這本書即是以這些諮商實例為主軸，針對諮商者的處境提出19個克服自我價值感低落的心靈處方箋，引導讀者把人生焦點從「與他人比較」轉向「與自己好好相處」，化解生命中的種種困難。

★ 來自阿德勒心理學的處方箋：

・ 認同現在的「我」是我自己選擇的

・ 只要充分體驗自己做決定的過程，自信就會漸漸產生

・ 區分失誤與失敗，擺脫完美主義的陷阱

・ 對於自己無能為力的事物不要賦予意義

・ 不要執著在無法改變的部分，集中精神在可以改變的部分

・ 要善用的是「自卑感」，要擺脫的是「自卑情結」

・ 放下過去的經驗，人是為了現在的目標而行動

【作者簡介】朴豫眞

畢業於高麗大學與美國寶林格林州立大學，取得經營學碩士，之後在誠信女子大學取得經營學博士學位；並於加拿大多倫多阿爾弗雷德．阿德勒研究機構（Alfred Adler Institute）取得阿德勒心理諮商的資格證照。為傳統阿德勒學派的韓國代表，於2008年設立韓國阿德勒，開始推廣阿德勒心理學與相關教育；2012年獲得世界個體心理學會認證，設立並營運韓國阿德勒心理學會，同時也培育阿德勒心理諮商與治療專家。現為韓國加圖立大學心理學研究所外聘教授。

【譯者簡介】梁如幸

新竹教育大學畢業，韓國首爾大學兒童家庭學系碩士畢業，移居韓國已逾十年，兼職譯者。愛好動物，喜歡透過閱讀與更寬廣的世界相遇。

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