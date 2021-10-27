與自己關係良好的人，跟他人也會建立良好的關係，因為這樣的人不用透過競爭決一勝負，就能感受到自己的存在感，比起競爭，這樣更能夠承認彼此的差異，找出可以互補之處，實現雙贏局面。給予自己負面評價、不認同自己的人，不管是自己或是他人，都不會予以認同的。

我們社會有時候會以「勝負欲」的名義包裝競爭心，並且暗地裡煽動這樣的心理，有時候還會把沒有勝負欲的人，視為對工作沒有欲望的無能之人，甚至還曾出現「歷史只會記住第一名，沒有人會記得第二名」的廣告台詞引起話題。但是，歷史已經證明了我們的社會有今日的發展，靠的不是為數不多的第一名，而是無數個第二名的努力。所謂的「第一名」，是在自己的位置上盡力而為的「結果」，而不能成為「目標」本身。

阿德勒在《阿德勒談人性》一書中曾說明「霸道」的性格特徵，並且留下了這樣的話：「他們總是站在最前線，在最顯眼的地方說大話，只要不嚴重違反人類共同生活的規則，也沒有必要反駁他們。但是，我對於目前高估此類人物的趨勢很難認同。因為他們同樣也是人，處境同樣危險，而他們卻無法默默無名，想在大大小小的事情上展現卓越，無法成為他人的好戰友。」

當競爭態度成為一種習慣，我們甚至會失去人生的目標。將目光轉向外界，不斷地把自己與對方比較，只專注於如何獲勝，這樣一來將會失去自己真正的人生。我們需要的只是相信自己，並勇敢地朝著自己內心所嚮往的方向前進就行了。

來自阿德勒的提醒

我們並不是生來要與人競爭的，在我們的人生裡，有價值的事情就是超越現在的「我」，因此按照自己的人生目標，盡全力去生活就可以了。想要過著不斷與別人比較，害怕落後而感到不安的「不幸」生活？還是想要過著比現在的「我」更有發展、更有價值的生活？只要接受現在的「我」、追求更好的生活，我們就能從競爭之中解放，也才能擺脫人際關係的苦惱。

(本文摘自《給總是覺得自己不夠好的你》/大好書屋)

【內容簡介】只有接納自我，才能在痛苦與疲憊不堪的瞬間，還能鼓起勇氣繼續向前走

打開FB與IG，滑了一輪充滿美食、美景與美照的動態後，你是否常常感到一股莫名的低落感？

「跟別人比起來，我長得真醜」

「跟別人比起來，我好不勇敢」

「跟別人比起來，我一點成就也沒有」

朋友與陌生人的生活樣貌，在我們內心成了一把一把的尺，

不斷地在各種情景下拿出來作對照，

我們把每天的生活都過成了「比較級」的人生，

吃飯是比較、工作是比較、伴侶是比較，

就連回憶，也成了比較⋯⋯

於是乎，當我們：

想換工作的時候 害怕會後悔也擔心別人的眼光

能力被肯定的時候 擔心下次會失誤而戰戰兢兢

必須做決定的時候 煩惱做不出最好的選擇而耽誤時程

無法輕易認同自己的選擇與表現，是因為我們總是不知不覺間在與他人比較！

進入社群媒體的時代，我們更輕易地觀賞到他人的生活，卻也更輕易地否定自己的人生。

本書作者朴豫眞長年以阿德勒心理學進行心理諮商，她觀察到許多人因為與別人比較、與過去的自己比較，因而無法接受自我的原貌，用羞辱、責備、冷漠無情的態度對待自己，陷入自卑卻又充滿不甘心的痛苦中。

檢查一下，這些糾結與惶恐，也是你的寫照嗎？

認為「一定要有一個很遠大的目標」，才算是過著有意義的人生

常被「過去失敗的經驗」困住，遲遲無法邁出改變的第一步

明明自己已經做得很好了，卻總是跟別人比較，擔心被對方超越

太在意他人的評價，渴望得到別人的讚美，否則無法認同自己

阿德勒說：「只有接納自我，才能在痛苦與疲憊不堪的瞬間還能鼓起勇氣繼續向前走，使自己能夠朝著目標中的人生前進而不會迷失方向。」生活的焦點是要為了與自己好好相處而努力，不應該放在「與他人比較」之上！

現在開始，停止追求不屬於自己的人生，

用阿德勒心理學化解工作、親情、感情的困境

本書作者多年來用阿德勒心理學輔導眾多個案學習接納自己、停止與他人比較，並從中建立自己的信心與新生活。

這本書即是以這些諮商實例為主軸，針對諮商者的處境提出19個克服自我價值感低落的心靈處方箋，引導讀者把人生焦點從「與他人比較」轉向「與自己好好相處」，化解生命中的種種困難。

★ 來自阿德勒心理學的處方箋：

・ 認同現在的「我」是我自己選擇的

・ 只要充分體驗自己做決定的過程，自信就會漸漸產生

・ 區分失誤與失敗，擺脫完美主義的陷阱

・ 對於自己無能為力的事物不要賦予意義

・ 不要執著在無法改變的部分，集中精神在可以改變的部分

・ 要善用的是「自卑感」，要擺脫的是「自卑情結」

・ 放下過去的經驗，人是為了現在的目標而行動

【作者簡介】朴豫眞

畢業於高麗大學與美國寶林格林州立大學，取得經營學碩士，之後在誠信女子大學取得經營學博士學位；並於加拿大多倫多阿爾弗雷德．阿德勒研究機構（Alfred Adler Institute）取得阿德勒心理諮商的資格證照。為傳統阿德勒學派的韓國代表，於2008年設立韓國阿德勒，開始推廣阿德勒心理學與相關教育；2012年獲得世界個體心理學會認證，設立並營運韓國阿德勒心理學會，同時也培育阿德勒心理諮商與治療專家。現為韓國加圖立大學心理學研究所外聘教授。

【譯者簡介】梁如幸

新竹教育大學畢業，韓國首爾大學兒童家庭學系碩士畢業，移居韓國已逾十年，兼職譯者。愛好動物，喜歡透過閱讀與更寬廣的世界相遇。

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