在百達翡麗全系列複雜功能時計中，計時碼表一直穩執牛耳，自2005年以來，品牌展現極致，研發出整套計時秒機芯系列，由旗下工作坊一手設計和製作而成，某些款式更額外加添其他時計功能，全系列新增3腕表，渾然展示當代風格。

編號5204R-011腕表，兼備雙秒追針計時和萬年曆功能，玫瑰金與深灰色調組合，以當代風格演繹經典款式。整枚玫瑰金表殼由人手打磨，精工結構分外突出，展現凹面表環和雙層表耳設計，新款腕表搭配亮麗深灰色小牛皮表帶，壓印鱷魚皮紋理，以玫瑰金摺疊扣固定。備有藍寶石玻璃和金質表殼底蓋可供轉換，與現有兩款玫瑰金款式互相輝映。

編號5204R-011腕表的藍寶石玻璃表殼底蓋剔透，足以透視機芯細節。（圖/百達翡麗提供）

編號5905/1A-001腕表，匯集自動上弦、回位計時秒與年曆功能，鋼製運動型款式個性分明，搭配綜合表鍊和綠色放射狀表面。百達翡麗重新演繹這枚腕表的獨特風格，採用旗下時計系列鮮見鋼材，推出腕表首款鋼製款式，搭配三鍊節綜合表鍊，全表格調悠閒，個性鮮明，一新百達翡麗複雜功能時計的佩戴模式，成為日常時計選擇。

編號5905/1A-001腕表的放射狀表面布局有序，全新橄欖綠色，典雅與當代氣息並重。（圖/百達翡麗提供）

編號5930P-001腕表，匯集自動上弦、回位計時秒與世界時間功能，重新演繹腕表那份躍動和都會氣息，最新款式結合鉑金光芒與綠色表面和表帶元素，經典與鮮明格調並重，令這款風行腕表更添個性。新款腕表搭配亮麗瓶綠色鱷魚皮表帶，由鉑金摺疊扣固定。腕表與現有編號5930G-010白金搭配藍色表面和表帶款式相得益彰。