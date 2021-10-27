過去都市更新曠日費時，不少民眾也是一知半解，中時新聞網節目《旗開得勝》邀請新北市城鄉局副局長邱信智解惑，新北推動都更三箭政策，透過成立都更推動辦公室、住都中心全力衝刺，並設立都更麻吉網媒合社區與業者，新北2022年多元都更550案核准目標，已在今年提前達標，現已突破602案，堪稱完成不可能的任務。

《旗開得勝》都更就是免費換新屋？都更背後的三支箭你應該要搞清楚！

主持人張啟楷說，過去民眾都認為都更非常困難，可能從黑髮等到白髮，牙齒都掉光了還沒等到，不過近年新北市都更案件卻是突飛猛進，達成過去沒有達到的目標。

張啟楷詢問，都更就一定要重建？邱信智解釋，都更包括重建、整建與維護，老屋不一定都要走到重建，目前比較急的是921震災前的建物，因耐震力較不足，經過結構安全評估，有重建必要，但不是每間老屋都一定要重建。

民眾最關心都更能否一坪換一坪，邱信智坦言，都更需要成本，所在土地可以蓋多少，透過容積獎勵拉高後，房子每坪興建成本都要算入，還要考慮當地房價多少，可能板橋一坪賣50-60萬，但淡水地區就沒這麼高，需要賣更多樓地板面積來補足建設成本，可能就無法達到一坪換一坪目標。

對於危險建築都更案，邱信智指出，新北市目前也有代拆機制，若案件攸關生命財產安全，只要經過審議定案，在實施者與住戶透明充分溝通後仍無法解決，實施者就可以報拆。

邱信智表示，新北市長侯友宜上任後，力推都更三箭政策，第一箭就是捷運到哪裡都更到哪的軌道都更，選定56處捷運站點與火車站周邊，透過提高獎勵等誘因，吸引業者與民眾都更意願，達到高密度高強度的建設。

市府提出許多獎勵措施鼓勵民眾加入都更行列（圖／截取自YouTube）

第二箭則是主要幹道都更，除拉高基準容積獎勵20％，也透過示範道路免費拉皮改善市容，另還有電梯特快車，協助老舊沒有電梯的公寓補助最高320萬經費。

第三箭則是危險老舊建築都更，有《危老條例》、《防災要點》、《都更條例》與簡易都更等方式，民眾可以根據需求與整合情形選擇最適合自己的都更方式。

邱信智說，都更涉及層面廣，為了推動都更三箭，侯市長上任之初就成立都更推動辦公室，整合各局處資源，也找來業界人士加入，深入社區輔導，過去兩年在都更推動辦公室的努力與成效，也成為他今年度有幸獲選為新北市模範公務人員的原因。

透過都更三箭的多元都更及獎勵誘因，都更不再是難事（圖／截取自YouTube）

市府2021年初更成立全台縣市政府目前唯一的「新北市住宅及都市更新中心」，有行政法人特質，可擔任實施者協助社區開發、可接受社區委託專案管理，社區亦可透過中心媒合介紹符合需求的合適廠商，都是希望盡快改善民眾居住環境，達到安居樂業目的。

城鄉局補充，主要幹道都更近日也推動2.0，過去有不少巷弄內老舊房舍因基地面積過小，開發利益不足難以都更，主要幹道都更2.0只要住戶百分百同意，小基地開發權利可併入主要幹道都更案，同享最高20％基準容積加給，原本小基地則可轉為綠地公園，解決舊市區公共空間不足問題。(新北市政府城鄉發展局廣告)