一聽到眼睛檢查，許多人第一個想法是，「我的眼睛又沒有不舒服，何必要去檢查？」事實上，眼睛不但是靈魂之窗，更是許多全身性疾病的重要表徵。眼科醫師強調，像是腦瘤、腦中風、高血壓、糖尿病及肝病等嚴重甚至致命的疾病，都可透過眼睛的深度檢測，從眼底的脈絡膜、視網膜看出病變，就有機會及早治療，減緩惡化。

許多患者常是感覺看不清楚，到眼科檢查才發現自己已罹患糖尿病或高血壓，主要原因就是若高血壓造成動脈硬化，可直接從眼底血管看出；糖尿病則可能出現黃斑部水腫及視網膜出血，都是全身性疾病的重大警訊。

臺大醫院眼科楊長豪醫師指出，常會在眼底產生病變之疾病，除了高血壓及心臟血管疾病、糖尿病外，還包括惡性貧血、肝病、後天性免疫不全症候群(AIDS)、腦瘤等。

另外，原發性腫瘤也可能在眼底形成脈絡膜之腫瘤轉移，以肺、乳房、消化道、攝護腺較常見。

書田診所眼科廖士傑醫師提到，眼內轉移性惡性腫瘤的來源，男性以肺癌最多，女性則以乳癌發生的比率最高，全部病例中，腸胃癌症與泌尿道癌症、皮膚癌都入列。

●這些族群 最好定期檢查眼睛

博視眼科醫師提醒，除了眼睛不舒服才到眼科就醫外，這些族群更要注意定期眼睛檢查：

1.高度近視患者(近視度數超過-5.00 D 以上或眼球軸長大於26 mm)

2.糖尿病

3.高血壓

4.青光眼、家族有青光眼病史

5.自體免疫疾病患者(紅斑性狼蒼、多發性硬化症)

6.長期服用特殊藥物(肺結核藥物、奎寧藥物)

7.高度用眼3C族群

8.超過50歲以上

9.具有飛蚊症、曾患有視網膜裂孔、視網膜剝離

10.閉眼出現閃電

除此之外，有妊娠糖尿病的孕婦，最好在懷孕的第一個階段（第一個三個月）先做一次檢查，之後每三個月再做一次，如此才能真正降低眼睛病變的機率。

(資料來源/書田眼科診所；圖/中時新聞網陳友齡製圖)

醫師提醒，許多全身性疾病若引起眼睛病變，都是嚴重不可逆，無法恢復。像是糖尿病會造成視網膜病變，若是病變已發生且影響視力，這時再趕緊控制血糖，視力是無法回復原狀的。因此，從眼睛狀況回推監測疾病變化，也是慢性病患維護健康的另一道防線。