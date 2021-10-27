時序入秋，常覺得口乾舌燥嗎？不少人甚至沒有感冒卻乾咳、夜咳不止，中醫師指出，這是「秋燥傷肺」的影響，以節氣養生觀念來看，秋季是養肺的季節，當令水果梨子，兼具食療及養生之效。

台北市中醫師公會名譽理事長、Dr.Nice中醫醫療系統總院長陳潮宗指出，在中醫以氣候分類的觀念中，秋季是比較「燥」的季節，加上秋天之氣與人體的肺臟相通，秋燥邪影響肺臟，耗損人體津液（身體水分的總稱），因而出現口乾、唇乾、鼻乾、咽乾及大便乾結、皮膚乾裂等各種「秋燥」症候群，多喝水不見得能改善這些症狀，所以秋季養肺有其必要。

●4個族群容易受秋燥影響

台北慈濟醫院中醫部中醫師林亞萱表示，有4個族群容易受秋燥影響：

1.高齡：入秋後溫差變化大，秋燥易誘發長者乾咳、夜咳。

2.體質陰虛、氣虛、肝火旺、肝鬱氣結：除了食慾不佳容易疲倦，也容易出現呼吸道不適的咳嗽症狀。

3.胃食道逆流、腸胃功能欠佳：也是咳嗽的常見族群。

4.年輕時有抽菸習慣或工作環境粉塵較多：容易有慢性咳嗽，秋天乾燥度上升，支氣管會因乾燥收縮加劇症狀。

●梨子潤肺湯 改善長輩夜咳

林亞萱說，75歲的陳爺爺就是每到秋冬咳不停的高齡族群，常常半夜咳醒影響睡眠，也導致白天精神不好。陳爺爺求診時，她先排除陳爺爺的咳嗽是因肺癌等肺部疾病引發，也確認並不是藥物副作用造成咳嗽，最後診斷陳爺爺是因為天氣轉涼、氣候乾燥引起的乾咳，除了以藥物調理身體，也教家屬回家烹製「梨子潤肺湯」，1週後陳爺爺的咳嗽症狀明顯改善，晚上也睡得好了。

「晚秋開始，天氣變乾燥，確定是因氣候變化造成乾咳、夜咳，便可透過自製『梨子潤肺湯』養肺、潤肺，午餐、晚餐或運動後口乾舌燥時飲用。」林亞萱細說梨子潤肺湯製作方式：

●梨子潤肺湯製作方式

● 基本食材：帶皮梨子1顆、麥門冬5克、大棗或紅棗2～3顆、百合5克、枸杞5克、冰糖適量（依個人習慣調整甜度，可用蜂蜜代替）、白木耳適量、水量依梨子大小增減（一碗約為200cc）。

● 做法：梨子洗淨不削皮切片，與麥門冬、百合、撥開的大棗或紅棗一起放入水中，煮滾後加入白木耳、冰糖，轉中火再煮10分鐘，入味即可食用。如果希望口味濃郁或準備給長者及牙口不好者食用，可多煮5～10分鐘，讓食材更加軟爛。

她提醒，務必連皮一起烹煮及食用，才能達到止咳潤肺之效；加入適量的麥門冬、大棗或紅棗、白木耳、百合，養陰潤肺、益胃生津的效果更加顯著。

（梨子潤肺湯用帶皮梨子加白木耳、麥門冬、大棗或紅棗、百合、枸杞烹煮而成，有止咳潤肺之效。圖片來源 / 台北慈濟醫院提供）

●梨子吃法不同 藥效也不同

「梨子是秋冬養生最適宜的果中佳品，」陳潮宗進一步指出，梨子自古被尊為「百果之宗」，有潤肺、止咳、消痰、降火等功用。秋燥襲人時，出現口渴、乾咳、便秘等症狀，或因內熱導致煩渴、咳喘及痰黃等症狀，可多食梨，「養生、食療兩相宜。」他說，《本草備要》記載梨：「生者清六腑之熱、熟者滋五臟之陰。」梨子吃法不同，產生的藥效不同，他提供梨子潤肺各種食用方法：

.生吃，能解除因上呼吸道感染所產生的咽喉乾燥癢痛、音啞、乾咳及便秘溺短、生瘍作瘡、癰疽發背、煩渴、潮熱等陰虛、虛熱的症候。

.榨汁，加澎大海、冬瓜子、蟬蛻、冰糖少許，煮服飲之，天氣亢燥、體質火旺液虧、易生喉炎咽嗌乾澀、聲音不揚者，具有滋潤喉頭、補充津液的功效。

.生梨加冰糖或蜂蜜熬成膏即成「秋梨膏」，可治療肺熱咳嗽。

.梨切片，與杏仁五錢，桔梗、川貝母各二錢，澎大海一錢同煮，可治傷風感冒後黏痰不癒者。

.梨削去頂尖，成一蓋形，挖去核仁，放入川貝母一錢，加入少許冰糖或蜂蜜，將梨蓋蓋回，隔水加熱燉熟為度，可治療痰火胸痛、咳嗽。

.同上法，將黑豆納梨肚中，加冰糖適量（蜂蜜更佳），用炊籠蒸熟，或隔水加熱法燉熟，即成「黑豆瓤梨」，患有慢性支氣管炎及長期閱讀書報引起視力減退者，常食用之，對於保護氣管與視力保健，有不錯療效。

●以梨解燥 應注意體質

陳潮宗說，梨子的品種與質地雖有良莠之分，「不過藥性不離其本，異少同多，」不一定要選擇價高的進口梨，台灣種植生產的梨子取得容易、價廉物美，就是很好的選擇。

他也提醒，梨子雖是解秋燥的聖品，但考慮到梨子性質偏寒，所以體質虛寒、寒咳者不宜生吃梨，必須隔水蒸過、煮湯，或與藥材清燉；長期腹瀉的人則不宜多吃水梨，因水梨性寒，多食腹瀉加劇。