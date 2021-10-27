60歲的王先生在鐵工廠工作約30年，長期彎腰、搬重物，造成腰椎慢慢難以負荷，不只彎腰會痛、雙側下肢痠又麻，睡到半夜還會抽筋，甚至嚴重到無法工作。

在嘗試保守治療約3年仍未見效果，經朋友介紹至醫院檢查後醫師發現除了骨刺，王先生還有椎間盤突出合併神經壓迫。後來透過微創脊椎減壓及椎體融合手術，症狀改善很多，術後第2天就可下床走路了。

台中長安醫院骨科主任楊志鴻表示，患者的第2至第5節腰椎有很明顯的骨刺及椎間盤突出，也有勞動性側彎問題，這些都會造成神經受到壓迫，因此患者走路會有點一跛一跛的、下肢會痠麻痛。經評估後建議手術治療，術後王先生高興的說：「術後痠痛感減輕太多了，也大幅改善生活品質，非常滿意。」

楊志鴻說，傳統的椎體融合手術是靠X光機做判斷，因此神經損傷風險高，此次採用的微創脊椎減壓及椎體融合手術，在電腦斷層3D導航機器幫助下，能精準定位、提升手術的安全性，讓神經損傷機會趨近於零，也縮短癒合時間，因此病患在術後第2天就能下床走路。

微創脊椎減壓及椎體融合手術前後比較圖。（圖／長安醫院提供）

楊志鴻也提醒，若出現以下症狀，應盡速就醫檢查:

1.下班回到家雙腳會特別的麻痛 。

2.上下樓梯非常困難 。

3.從椅子上要起立的過程需要彎著腰、扶著東西，很吃力的站起來 。

4.腰痠到沒有辦法彎腰拿東西 。

5.半夜容易痠麻或痛醒。

醫師指出，只要及早治療，現今有精準導航工具的幫助，可以增加我們脊椎的安全性，大大的降低傷害神經的機會。