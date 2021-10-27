台股近期以來矽智財、電動車電池話題發酵，其中又以「元宇宙」題材最為火熱，拉動了昔日股王宏達電靠著虛擬實境（VR）業務，股價創下2018年6月以來高點，在各題材帶動下，台股周二(26日)終場收復萬七關卡。這也導致PTT股板出現許多討論宏達電的文章，並認為宏達電只會越關越大尾，甚至有可能複製妖股走勢。

美國科技巨頭臉書、輝達（Nvidia）、微軟近期不斷發出進軍元宇宙商機訊號，宏達電股價前8個交易日上漲，引來投資人熱烈追捧。但也因如此，股價短期劇烈拉抬，加上當沖比例過高，證交所周一將其公告列入處置股票，處置期間達12個交易日，從10月26日直到11月10日，每5分鐘搓合一次，但宏達電股價仍不受壓抑，從早盤開低走高，上午11點40分攻上漲停58.3元，創連9漲紀錄，股價漲幅來到7成。

同屬宏達電董事長兼執行長的王雪紅概念股，包括威盛、威鋒近日走勢強勁，周二也雙雙攻上漲停板。至於也吃到元宇宙題材的驊訊、義隆電、鈺創等IC設計股也有強勁表現。

對此，網友紛紛留言指出，「回到萬八看紅茶（宏達電）」、「1300T大哥有救了」、「1300重返榮耀，一堆1300T的可以解套了」、「1300的一半也有650」，但也有網友以王雪紅以前培養出的飆股往例，加上宏達電基本面仍有很大加強空間，留言認為、「養套殺，越養越大隻，殺掉賺死，難怪每年賠錢不會怕」、「財報越爛越噴，快笑死」。

還有網友認為，宏達電被處置關禁閉，只會越關越大尾，並提出貨櫃三雄今年上半年被列處置股後，股價反而開始往上噴，指出宏達電出關前，一定會到75元，可能成為下一個航運、國巨等妖股漲勢。這也引來網友討論，「越爛越噴，噴過大立光吧」、「今天融券也才+209…融資+3707」、「基本面差這麼多…宏達電的元宇宙題材根本還在做夢，新推出的頭戴顯示器除了價格高，還要接手機接行動電源，根本就不符現在速食生活的要求」、「航運、被動有業績，HTC有什麼？」，網友也指出，連凱基松山哥都買超8468張、高居周二買超之冠，認為大咖抬轎，宏達電漲勢相當可期。