本周第二波電子股法說會開跑，25日由IC設計的微控制器廠盛群打頭陣，但法說會後股價往下打到跌停，再來近期人氣如日中天的智原昨天也召開法說會，股價同樣不領情，股價盤中急殺，出現近期第一根長黑K線反壓。

筆者認為，電子股法說行情，到底是法說利多行情，還是網友鄉民說的法會行情，跟位階有很大的關係。

因為例如IP人氣強勢股智原，股價在這三個禮拜已經大漲超過50%，公司召開法說會反而變成停利下車機會，所以股價周二（26日）創波段新高後，變成利多出盡，法說變法會，賣壓出籠讓股價往下拉回，需要一段時間換手整理。

相反的，筆者認為「低基期」的績優股，召開法說會反而是股價往上跳的「墊腳石」，例如10/27召開法說的聯電、10/28的友達與10/29的敦泰，這些股價都休息整理一陣子，也都沒再進一步破底走弱。所以對這些低位階的績優股來說，法說會後可能出現翻多行情，近期股價有打底往上的跡象，有買盤先行押寶，非常值得投資人留意後續變化，也是能獲利的機會。

而且，本周這些電子股的表現也至關重要，台股若能在法說行情下，站穩17000點，筆者認為11月行情，台股有機會突破歷史新高，所以相關電子權值股釋出的法說利多，也是讀者要關心的大事。

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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